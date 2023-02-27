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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Глава Китая может сменить руководителей ЦБ страны

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин готовится сменить руководство Народного банка Китая (НБК), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Два близких соратника китайского лидера Чжу Хэсинь и Хэ Лифэн являются основными кандидатами на высшие посты в центральном банке страны.

Председатель совета директоров финансового конгломерата CITIC Group Corp. Чжу Хэсинь может сменить И Гана на посту главы НБК. При этом Хэ Лифэн, нынешний руководитель Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC), может занять пост секретаря Коммунистической партии Китая в НБК - это самая влиятельная должность в банке.

Источники отмечают, что этот выбор не является окончательным, поскольку официальные назначения на высшие государственные посты оформляются только на ежегодной законодательной сессии в начале марта.

Изменения в руководстве ЦБ являются частью более широкой перестановки должностей в правительстве, которая обычно следует за сменой руководства Коммунистической партии на проходящем раз в пять лет съезде. Си Цзиньпин, который вопреки правилам остался на третий срок на посту генерального секретаря после партийного съезда в октябре, с тех пор сформировал экономическую команду, в основном состоящую из надежных союзников, отмечает WSJ.

По данным осведомленных источников, помимо кадровых перестановок Коммунистическая партия также планирует возродить Центральную комиссию по финансовой работе (Central Financial Work Commission) - орган, существовавший в период с 1998 по 2003 год.

Эта комиссия, созданная после азиатского финансового кризиса для надзора за финансовой системой КНР, курировала политику и кадровые вопросы в ЦБ, финансовых регуляторах, а также в государственных финансовых учреждениях страны. По словам источников, если комиссия будет восстановлена, она в значительной степени будет выполнять похожие функции по консолидации всех вопросов финансового регулирования в рамках единого органа.

Си Цзиньпин Китай
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