Набиуллина заявила, что ДКП ЦБ направлена на возвращение инфляции к 4% к концу 2024 г.

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Денежно-кредитная политика ЦБ направлена на то, чтобы инфляция в РФ вернулась к 4% к концу 2024 года, по итогам 2023 года она ожидается в интервале 5-6,5%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он повысил ставку до 8,5% с 7,5%.

Набиуллина также отметила, что ослабление рубля пока не в полной мере отразилось в ценах, а инфляционные ожидания остаются "незаякоренными".

"Движение курса за последнее время пока еще не полностью перенеслось в цены. Кроме прямого переноса изменения курса рубля в цены нас беспокоят возможные вторичные эффекты. Курсовая динамика влияет на инфляционные ожидания населения и бизнеса - они остаются повышенными и незаякоренными, и в июле они выросли", - сказала она.

"Мы будем внимательно следить за дальнейшей динамикой инфляционных ожиданий и учитывать ее при принятии решений", - почеркнула глава ЦБ.

По ее словам, "с учетом всех факторов мы повысили нижнюю границу по инфляции на текущий год на 0,5 п.п., инфляция (в 2023 году - ИФ) составит 5-6,5% (предыдущий прогноз равнялся 4,5-6,5% - ИФ)".

"Проводимая ДКП ограничит масштаб отклонения инфляции от цели и будет направлена на то, чтобы к концу следующего года вернуть ее к 4%", - заявила Набиуллина.