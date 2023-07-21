Курс рубля не отреагировал на повышение ставки ЦБ до 8,5%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - На "Мосбирже" днем доллар США немного дорожает, евро незначительно дешевеет, курс рубля не отреагировал на решение Банка России повысить ключевую ставку сразу до 8,5%, так как рынок уже допускал такую возможность после публикации последних данных по инфляции и инфляционным ожиданиям населения.

К 15:00 доллар дорожал на 11,75 копейки, до 90,35 рубля. Евро к этому моменту дешевел на 4,25 копейки, до 100,46 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 4,55 копейки - до 94,89 рубля. Курс китайского юаня опустился на 0,2 копейки - до 12,57 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах. Участники рынка не отреагировали на решение ЦБ повысить ключевую ставку до 8,5%, так как значительной мере допускали такую возможность после публикации последних данных по инфляции и инфляционным ожиданиям населения. Консенсус-прогноз рынка составлял 50 б.п., но многие аналитики допускали и более широкий шаг - и 75 б.п., и 100 б.п., причем некоторые из них добавили в свои сценарии более жесткие решения Центробанка после публикации свежей сводки о динамике инфляционных ожиданий.

В преддверии заседания совета были раскрыты оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения: как следует из опроса "инФОМ", в июле они выросли до 11,1% с 10,2% в июне.

Решение о повышении ставки было принято впервые с февраля 2022 года, когда она была повышена с 9,5% до 20%. После, вплоть до сентября, принимались решения либо о снижении, либо о сохранении ставки, а с сентября она оставалась на уровне 7,5% годовых.

"Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее, отмечает ЦБ.

В июне, сохранив ставку неизменной, ЦБ максимально ужесточил риторику: формулировку сигнала регулятор изменил с "Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки" на "Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Несмотря на повышение ставки с опережением рыночных ожиданий, ЦБ и в июльском заявлении оставил жесткий сигнал по сути неизменным, добавив в него только слово "дальнейшего" (так как первое повышение уже состоялось). "Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - сказано в заявлении.

Акцент в июльском заявлении ЦБ сделан на долгосрочных проинфляционных факторах: экономика не справляется с растущим внутренним спросом, в особенности с учетом дефицита трудовых ресурсов (мотив ограничений со стороны рынка труда в заявлении усилен и поднят в первый абзац).

Заседание 21 июля - опорное, ЦБ опубликовал обновленный среднесрочный макропрогноз. В 15:00 МСК началась традиционная пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

"Банк России поднял ключевую ставку на 100 б.п. Мы, как и большинство участников рынка, ожидали, что ставку поднимут на 50 б.п., хотя после последних данных по инфляции стали допускать возможность более жесткого шага. Вероятность повышения ставки на следующих заседаниях ЦБ РФ увеличилась, но все будет зависеть от последующих данных по инфляции. Для стабилизации ситуации регулятор может продолжить поднимать ставку", - отмечает аналитик "МКБ Инвестиции" Азрет Гулиев.

"Как и всегда регулятор, принимая решение в отношении ставки, прежде всего руководствовался данными по инфляции. В конце прошлой недели Банк России опубликовал данные по динамике потребительских цен в июне, где указал на месячный прирост цен на уровне 0,52% против 0,39% в мае. В годовом выражении рост инфляции составил 6,4%. Также на днях Банк России опубликовал данные по инфляционным ожиданиям населения, которые выросли на 0,9 п.п., до 11,1%. Все эти факторы говорили в пользу повышения ставки на сегодняшнем заседании. Вопрос был лишь в том, насколько существенным может быть повышение ставки со стороны регулятора. Учитывая, что индекс цен государственных облигаций RGBI снизился на 1,6% по сравнению с июньским заседанием, рынок был готов к повышению ставки ЦБ. В то же время слабость российской национальной валюты еще не успела отразиться на темпах роста инфляции, что и могло подтолкнуть Банк России пойти на более радикальное повышение ставки", - полагает аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских.

Банк России с 1 августа помимо регулярных операций по покупке/продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для размещения их в разрешенные финансовые активы внутри страны, говорится в сообщении регулятора.

Операции "зеркалирования" будут проводиться в валютной секции "Московской биржи" в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра" равномерно в течение полугодия со смещением на один месяц вперед.

С 1 января по 30 июня нетто-объем операций по размещению средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, выраженные в рублях, составил 288,4 млрд рублей. Таким образом, с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года ежедневный объем операций составит 2,3 млрд рублей, отмечает ЦБ.

При этом Банк России устанавливает ограничение на максимальный совокупный размер таких операций за полугодие в размере 300 млрд рублей. Если фактический объем инвестирования средств фонда превысит это значение, величина превышения будет переноситься для "зеркалирования" в последующие периоды.

Цены на нефть ускорили рост днем в пятницу и завершают неделю в плюсе. К 15:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,09% - до $80,5 за баррель, августовские фьючерсы на WTI к указанному времени дорожали на 1,07% - до $76,45 за баррель.

20 июля аналитики Zaner в числе положительных для рынка факторов отмечали перспективу одобрения американским Сенатом запрета на продажу Китаю нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR).

Позднее стало известно, что подавляющее большинство сенаторов - 85 из 100 - проголосовало за соответствующие поправки в проект закона, принятие которого ожидается позднее в этом году.

ЦБ сохранил прогноз по цене на нефть марки Urals на 2023 год на уровне $55 за баррель, аналогичные ожидания - $55/барр. в отношении 2024 и 2025 годы оставлены без изменений, говорится в опубликованном в пятницу среднесрочном прогнозе Центробанка. В 2026 году ЦБ также ожидает среднегодовую цену Urals на уровне $55 за баррель.

Как сообщалось, в середине апреля Минэкономразвития внесло в правительство согласованные с Минфином основные параметры сценарных условий на 2023-2026 годы, включив в них прогнозы не по Urals, а по Brent.

Согласно апрельским ожиданиям Минэкономразвития, цена на нефть марки Brent в 2023 году может составить $80,7 за баррель, в 2024 году - $75,7, в 2025 году - $71,9, в 2026 году - $70,6.

Источник, знакомый с ходом обсуждения прогноза, говорил в апреле "Интерфаксу", что "в рамках сценарных условий предусмотрен отход от индикатора цены марки Urals (ввиду его нерепрезентативности)", а в сценарные условия включен прогноз цены на нефть марки Brent, а также оценка экспортной контрактной цены по данным ФТС (она идет в закрытом формате).