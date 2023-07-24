Подготовлен законопроект об упрощении процедуры выпуска "адресных" ЦФА

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Эмитентам цифровых финансовых активов (ЦФА) могут разрешить не публиковать решения о выпуске в интернете, если ЦФА адресованы определенному кругу лиц и включают только денежные требования, следует из законопроекта, с которым ознакомился "Интерфакс".

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в конце июня направил этот законопроект в правительство.

Сейчас по закону все решения должны быть опубликованы как на сайте эмитента, так и на сайте оператора информационной системы, выпустившей ЦФА. Они также должны находиться в открытом доступе до полного исполнения обязательств по выпуску.

Проектом предлагается дать эмитентам право выбора, публиковать или нет решение о выпуске ЦФА, если он соответствует перечисленным критериям. Если компания предпочтет не размещать решение в интернете, оно будет содержаться только в информационной системе, где были выпущены ЦФА. А оператор системы должен будет предоставить доступ к решению о выпуске для лиц, которым оно адресовано.

Кроме этого, законопроект также расширяет перечень лиц, имеющих право подписывать решения о выпуске цифровых финансовых активов.

Сейчас решение о выпуске ЦФА должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа юрлица. Если по ЦФА предусмотрено обеспечение обязательств, решение должно быть подписано также лицом, предоставившим обеспечение.

"Применение указанных требований на практике выявило их избыточность, поскольку они возлагают необоснованную нагрузку на руководство лиц, выпускающих ЦФА, и лиц, предоставляющих обеспечение", - говорится в пояснительной записке к проекту закона. Поэтому предлагается разрешить подписывать решения о выпуске не только руководству эмитента, но и другим лицам, уполномоченным действовать от имени юрлица.

РЖД в июне привлекли 15 млрд рублей в виде одного ЦФА у "ВТБ Факторинга", размещение прошло на платформе "Мастерчейн". Сделка стала самой крупной на российском рынке, до этого общий объем всех выпусков ЦФА составлял около 4,6 млрд рублей, сообщал "Атомайз".