Кабмин и ЦБ подготовили план по созданию системы трансграничных расчетов в ЦФА

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российские власти составили "дорожную карту" внедрения системы международных расчетов при помощи цифровых финансовых активов (ЦФА).

"Сейчас работаем над запуском трансграничных расчетов на базе технологии блокчейн с использованием цифровых финансовых активов и соответствующих утилитарных цифровых прав. Правительством в координации с Банком России подготовлен такой пошаговый план по созданию такой системы, в рамках которого будут проанализированы правовые и технические аспекты", - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума. Он выразил надежду, что это даст "новые возможности для привлечения иностранных инвестиций".

По словам премьера, совершенствование "транспортной и платежной составляющих" внешнеэкономического взаимодействия с партнерами из дружественных стран является одним из приоритетов правительства.

Еще один приоритет - более широкое использование рубля в расчетах. "Расширяем сеть прямых корреспондентских счетов между банками России и дружественных стран именно в национальных валютах. И список валют дружественных государств, которыми сейчас торгуют на Московской бирже, растет, - отметил Мишустин.