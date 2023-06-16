РЖД привлекли 15 млрд рублей в форме ЦФА у ВТБ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" привлекло 15 млрд рублей впервые в форме цифрового финансового актива (ЦФА) у "ВТБ Факторинга". По сообщению РЖД, соглашение об этом стороны подписали на ПМЭФ.

Срок обращения ЦФА составит 180 дней. Ставка - 8,45% годовых.

Площадкой для эмиссии и выкупа актива стала платформа "Мастерчейн", сообщили РЖД.

Сделка с ЦФА прошла в рамках подписанного ранее компаниями соглашения о сотрудничестве в сфере развития цифровой экономики.