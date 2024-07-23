В 2025 году CEO банка Julius Baer станет Боллингер из Goldman Sachs

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Швейцарский банк Julius Baer назначил главным исполнительным директором соруководителя подразделения Goldman Sachs Group по управлению крупными частными капиталами в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) Штефана Боллингера, говорится в сообщении Julius Baer.

Боллингер вступит в новую должность не позднее 1 февраля 2025 года. Он работает в Goldman уже 20 лет, в том числе 14 лет в качестве партнера. До этого он работал в лондонском офисе JPMorgan Chase & Co.

В феврале 2024 года Julius Baer сообщил об уходе с поста CEO Филиппа Рикенбахера по взаимному соглашению с советом директоров. На время поиска преемника исполняющим обязанности главного исполнительного директора стал главный операционный директор банка Ник Дрекман, также являвшийся заместителем Рикенбахера.

Julius Baer в 2023 году зафиксировал чистые кредитные убытки на сумму 606 млн швейцарских франков ($700 млн), включая 586 млн франков по одной частной задолженности, которую банк раскрыл в ноябре. Речь идет о долге австрийского девелопера Signa, сообщали СМИ. В 2023 прошлого года он подал заявление о банкротстве. Financial Times пишет, что именно эти убытки привели к уходу Рикенбахера.

По данным источников FT, в ходе поисков его преемника совет директоров Julius Baer рассматривал кандидатуру главы EFG Джорджо Праделли, что привело к возобновлению переговоров о слиянии двух банков.

Переговоры прекратились после того, как стало ясно, что швейцарский финрегулятор Finma не одобрит сделку на фоне связанных с Signa убытков Julius Baer.