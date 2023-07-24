J&J предложила своим акционерам обменять бумаги на акции Kenvue

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Johnson & Johnson (J&J) предложила своим акционерам обменять акции компании на бумаги Kenvue Inc., бывшего подразделения J&J в сфере выпуска потребительских товаров медицинского назначения, выделенного в самостоятельную компанию ранее в этом году.

Kenvue провела IPO на $3,8 млрд в мае 2023 года, получив оценку в $41 млрд. J&J на данный момент владеет 89,6% акций Kenvue, и она намерена отделить 80,1%-ную долю за счет обмена акций.

Как говорится в пресс-релизе J&J, ее акционеры могут обменять часть своих акций или все бумаги на бумаги Kenvue с дисконтом в 7% к рыночной стоимости последней. Они также могут вообще не участвовать в обмене акций, предложение для держателей бумаг J&J является добровольным.

"Мы считаем, что сейчас правильный момент для распределения наших акций Kenvue, и уверены, что это разумный путь для увеличения стоимости инвестиций для наших акционеров", - заявил главный исполнительный директор J&J Хоакин Дуато.

J&J объявила о планах выделения в самостоятельную компанию операций в сфере выпуска потребительских товаров медицинского назначения еще в ноябре 2021 года. В ассортимент продукции, выпускаемой Kenvue, входят, например, кремы Neutrogena, пластыри Band-Aid, ополаскиватель для полости рта Listerine, аналог парацетамола Tylenol и серия продуктов для детей Johnson's Baby.

В 2022 году выручка Kenvue достигла $14,95 млрд, что составило порядка 15,7% всех продаж J&J.

Котировки Kenvue стабильны на предварительных торгов в понедельник, торгуются на уровне $24, что на 9% выше цены IPO ($22).