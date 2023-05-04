Подразделение J&J в сфере потребтоваров Kenvue провело IPO на $3,8 млрд

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Подразделение Johnson & Johnson (J&J) в сфере выпуска потребительских товаров медицинского назначения Kenvue Inc. провело IPO на $3,8 млрд, получив оценку более $41 млрд.

Как говорится в совместном пресс-релизе J&J, Kenvue разместила 172,8 млн акций по цене $22 за бумагу. Изначально она планировала продать на открытом рынке 151 млн акций по цене в диапазоне от $20 до $23.

Торги акциями Kenvue начнутся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в четверг под тикером "KVUE".

По итогам IPO J&J сохранит за собой 90,9% акций Kenvue. В случае реализации андеррайтерами IPO опциона доразмещения, доля J&J сократится до 89,6%, отмечается в сообщении.

IPO Kenvue является крупнейшим в США с 2021 года.

J&J объявила о планах выделения в самостоятельную компанию операций в сфере выпуска потребительских товаров медицинского назначения еще в ноябре 2021 года. В ассортимент продукции, выпускаемой подразделением, входят, например, кремы Neutrogena, пластыри Band-Aid, ополаскиватель для полости рта Listerine, аналог парацетамола Tylenol и серия продуктов для детей Johnson's Baby.

В 2022 году выручка подразделения достигла $14,95 млрд, что составило порядка 15,7% всех продаж J&J.