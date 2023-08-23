J&J сохранила за собой 9,5% акций Kenvue после завершения сделки по обмену бумаг

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Johnson & Johnson (J&J) завершила процесс обмена акций компании на бумаги Kenvue Inc., выделенной из нее ранее в этом году. Компания в общей сложности приняла к обмену около 191 млн акций J&J. Эти бумаги были обменяны на 1,534 млрд акций Kenvue, говорится в пресс-релизе J&J.

После завершения сделки J&J сохраняет за собой порядка 9,5% акций Kenvue.

J&J предложила своим акционерам обменять принадлежащие им бумаги на акции Kenvue в июле этого года из расчета 8,0324 акции Kenvue за каждую бумагу J&J.

Kenvue, бывшее подразделение J&J в сфере выпуска потребительских товаров медицинского назначения, провела IPO на $3,8 млрд в мае текущего года, получив оценку в $41 млрд. J&J сохранила за собой 89,6% акций Kenvue после IPO, и планировала отделить 80,1%-ную долю за счет обмена акций.

В пресс-релизе Kenvue отмечается, что четверг станет ее первым днем как полностью независимой компании. С 25 августаакции компании войдут в расчет фондового индекса S&P 500.

В ассортимент продукции, выпускаемой Kenvue, входят, например, кремы Neutrogena, пластыри Band-Aid, ополаскиватель для полости рта Listerine, аналог парацетамола Tylenol и серия продуктов для детей Johnson's Baby.

В 2022 году выручка Kenvue достигла $14,95 млрд, что составило порядка 15,7% всех продаж J&J.