Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

J&J сохранила за собой 9,5% акций Kenvue после завершения сделки по обмену бумаг

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Johnson & Johnson (J&J) завершила процесс обмена акций компании на бумаги Kenvue Inc., выделенной из нее ранее в этом году. Компания в общей сложности приняла к обмену около 191 млн акций J&J. Эти бумаги были обменяны на 1,534 млрд акций Kenvue, говорится в пресс-релизе J&J.

После завершения сделки J&J сохраняет за собой порядка 9,5% акций Kenvue.

J&J предложила своим акционерам обменять принадлежащие им бумаги на акции Kenvue в июле этого года из расчета 8,0324 акции Kenvue за каждую бумагу J&J.

Kenvue, бывшее подразделение J&J в сфере выпуска потребительских товаров медицинского назначения, провела IPO на $3,8 млрд в мае текущего года, получив оценку в $41 млрд. J&J сохранила за собой 89,6% акций Kenvue после IPO, и планировала отделить 80,1%-ную долю за счет обмена акций.

В пресс-релизе Kenvue отмечается, что четверг станет ее первым днем как полностью независимой компании. С 25 августаакции компании войдут в расчет фондового индекса S&P 500.

В ассортимент продукции, выпускаемой Kenvue, входят, например, кремы Neutrogena, пластыри Band-Aid, ополаскиватель для полости рта Listerine, аналог парацетамола Tylenol и серия продуктов для детей Johnson's Baby.

В 2022 году выручка Kenvue достигла $14,95 млрд, что составило порядка 15,7% всех продаж J&J.

Johnson & Johnson Kenvue
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Либерализация выплаты дивидендов нерезидентам коснется инвестиций, вложенных с апреля

Акционеры "Фортума" решили переименовать компанию в "Форвард Энерго"

Акционеры "Фортума" решили переименовать компанию в "Форвард Энерго"

Ozon во II квартале нарастил оборот в 2,2 раза - до 372,6 млрд рублей

Ozon во II квартале нарастил оборот в 2,2 раза - до 372,6 млрд рублей

Инвесторы смогут продать замороженные иностранные бумаги за деньги со счетов "С"

Инвесторы смогут продать замороженные иностранные бумаги за деньги со счетов "С"

Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО во II квартале выросла на 46%

Принято решение о либерализации выплат дивидендов по новым инвестициям нерезидентов

Правительство и ЦБ планируют начать обмен замороженными активами инвесторов

Правительство и ЦБ планируют начать обмен замороженными активами инвесторов

Путин сообщил, что дефицит бюджета по итогам 2023 года составит около 2% ВВП

Путин сообщил, что дефицит бюджета по итогам 2023 года составит около 2% ВВП

Yandex N.V. может "перезапустить" бренд своего международного бизнеса в начале 2024 г.

Yandex N.V. может "перезапустить" бренд своего международного бизнеса в начале 2024 г.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });