Американская NCR разделится на публичные NCR Voyix и NCR Atleos

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американский поставщик технологий для бизнеса NCR Corp. в четвертом квартале планирует разделиться на публичные компании NCR Voyix и NCR Atleos, говорится в пресс-релизе NCR.

О планах разделения стало известно в сентябре 2022 года, однако названия новых компаний были объявлены только сейчас.

NCR Voyix сосредоточится на решениях для цифровой торговли, NCR Atleos - на банкоматах.

Названия структур выбраны по итогам общения с сотрудниками, клиентами, инвесторами и отраслевыми аналитиками.

Руководителем NCR Atleos станет главный финансовый директор NCR Тим Оливер, NCR Voyix - президент подразделения, работающего в секторе торговли, Дэвид Уилкинсон.

Штат NCR насчитывает 35 тысяч человек по всему миру.