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Банкомат московского производства прошел сертификацию Центробанка

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Банкомат, который разработали в московской компании "САГА", успешно прошел испытания Банка России и получил сертификат, сообщил через пресс-службу руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Комплексное тестирование подтвердило соответствие банкомата всем требованиям гарантированного приема, выдачи, валидации и сортировки наличных, добавил он.

"Банкомат с функцией рециркуляции наличных в прошлом году был внесен в реестр отечественного оборудования Минпромторга России. В начале этого года московская компания "САГА" получила заключение об успешном проведении тестирования банкомата в Центробанке России. Сертификат позволит закупать и использовать аппарат во всех финансово-кредитных учреждениях страны", - сказал Овчинский.

Банкомат тестировали по многим параметрам, в том числе в части проверки подлинности, ветхости, количества машиночитаемых защитных признаков, чтения серийных номеров банкнот и другим. В частности, применялись банкноты как 1997 года, так и 2022 года выпуска, включая новые 100 рублей, уточнили в департаменте.

"Отечественный банкомат с функцией рециркуляции безопасен и полностью отвечает требованиям регулятора. Продукт крайне важен в сложившихся условиях санкций и курса на замещение импорта товарами, произведенными внутри нашей страны. Сейчас мы ведем ряд переговоров с крупными федеральными и коммерческими банками о поставках нашего аппарата в отделения", - заявил гендиректор АО "САГА Технологии" Андрей Жолобов.

САГА Банк России Москва Владислав Овчинский Андрей Жолобов
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