Ценовые ожидания предприятий в июле выросли после снижения два месяца подряд

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания предприятий в июле выросли после снижения два месяца подряд, однако пока они не превышают средних значений 2021-2022 гг., говорится в комментарии ЦБ РФ.

Максимальный рост зафиксирован в торговле. Снижение ценовых ожиданий наблюдалось только в сфере услуг, добыче полезных ископаемых, а также в водоснабжении и водоотведении.

Июльские данные также указывают на снижение текущих оценок по производству как в целом по экономике, так и во всех видах экономической деятельности. Среди факторов, ограничивающих производственную активность, предприятия наиболее часто отмечали нехватку персонала - как высококвалифицированных специалистов, так и работников с низкой квалификацией.

Наиболее существенно оценки снизились в торговле автотранспортными средствами, вновь вернувшись в отрицательную зону после кратковременного июньского улучшения. В условиях повышенной волатильности валютного курса многие покупатели занимали выжидательную позицию, ряд компаний сообщал о снижении продаж.

Производственные ожидания предприятий в большинстве отраслей были ниже, чем в прошлом месяце. Самое значимое снижение оптимизма отмечено в строительстве, где оценки вернулись к уровню июля 2022 года. В жилищном строительстве предприятия ожидают замедления производственной активности на фоне достаточно высокого предложения жилья на первичном рынке. Наиболее позитивные ожидания по выпуску сохранялись среди предприятий обрабатывающих производств.

В июле текущие оценки по спросу на продукцию (услуги) предприятий были ниже, чем месяцем ранее. В целом их уровень вернулся к значениям апреля - мая текущего года. Наиболее заметные негативные изменения наблюдались в торговле, где оценки компаний перешли в отрицательную зону. Улучшение ситуации со спросом по сравнению с июнем показали предприятия сельского хозяйства и электроэнергетики.

Позитивные ожидания относительно спроса по сравнению с июнем несколько снизились, при этом их динамика по отраслям была достаточно неоднородной, указывает ЦБ. Снижение позитива отмечалось в строительстве и транспортном комплексе, рост - в промышленном производстве, а также торговле (несмотря на ухудшение текущих оценок). В сельском хозяйстве и сфере услуг ожидания сохранились на уровне предыдущего месяца.