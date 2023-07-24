Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Ценовые ожидания предприятий в июле выросли после снижения два месяца подряд

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания предприятий в июле выросли после снижения два месяца подряд, однако пока они не превышают средних значений 2021-2022 гг., говорится в комментарии ЦБ РФ.

Максимальный рост зафиксирован в торговле. Снижение ценовых ожиданий наблюдалось только в сфере услуг, добыче полезных ископаемых, а также в водоснабжении и водоотведении.

Июльские данные также указывают на снижение текущих оценок по производству как в целом по экономике, так и во всех видах экономической деятельности. Среди факторов, ограничивающих производственную активность, предприятия наиболее часто отмечали нехватку персонала - как высококвалифицированных специалистов, так и работников с низкой квалификацией.

ЭкономикаЗаявление Банка России: Экономика оправдывает инфляционные ожиданияЗаявление Банка России: Экономика оправдывает инфляционные ожиданияЧитать подробнее

Наиболее существенно оценки снизились в торговле автотранспортными средствами, вновь вернувшись в отрицательную зону после кратковременного июньского улучшения. В условиях повышенной волатильности валютного курса многие покупатели занимали выжидательную позицию, ряд компаний сообщал о снижении продаж.

Производственные ожидания предприятий в большинстве отраслей были ниже, чем в прошлом месяце. Самое значимое снижение оптимизма отмечено в строительстве, где оценки вернулись к уровню июля 2022 года. В жилищном строительстве предприятия ожидают замедления производственной активности на фоне достаточно высокого предложения жилья на первичном рынке. Наиболее позитивные ожидания по выпуску сохранялись среди предприятий обрабатывающих производств.

В июле текущие оценки по спросу на продукцию (услуги) предприятий были ниже, чем месяцем ранее. В целом их уровень вернулся к значениям апреля - мая текущего года. Наиболее заметные негативные изменения наблюдались в торговле, где оценки компаний перешли в отрицательную зону. Улучшение ситуации со спросом по сравнению с июнем показали предприятия сельского хозяйства и электроэнергетики.

Позитивные ожидания относительно спроса по сравнению с июнем несколько снизились, при этом их динамика по отраслям была достаточно неоднородной, указывает ЦБ. Снижение позитива отмечалось в строительстве и транспортном комплексе, рост - в промышленном производстве, а также торговле (несмотря на ухудшение текущих оценок). В сельском хозяйстве и сфере услуг ожидания сохранились на уровне предыдущего месяца.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак поддержал предложения Минэнерго по ограничению количества экспортеров бензина

Аналитики Goldman Sachs допустили подорожание Brent до $86 к концу года

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Ряд банков Киргизии приостановил операции с подпавшим под санкции "Юнистримом"

"Казпочта" приостановила операции с попавшим под санкции "Юнистримом"

"Казпочта" приостановила операции с попавшим под санкции "Юнистримом"

"Барби" заработала $155 млн в дебютный уикенд в США и Канаде, установив годовой рекорд

"Барби" заработала $155 млн в дебютный уикенд в США и Канаде, установив годовой рекорд

Международный совет повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду на 0,5 млн т

Ряд грузинских и армянских банков приостановили работу с подпавшим под санкции "Юнистримом"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });