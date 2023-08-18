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Банк России сообщил о заметном росте ценовых ожиданий предприятий в августе

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В августе 2023 года ценовые ожидания предприятий в целом по экономике заметно выросли и превысили средние значения 2021 - 2022 годов, говорится в комментарии Банка России.

Это второе повышение показателя подряд. Рост ценовых ожиданий наблюдался во всех отраслях.

В июле ценовые ожидания компаний выросли после снижения два месяца подряд, но не превышали средних значений 2021-2022 годов.

Рост издержек предприятий в августе ускорился как в целом по экономике, так и во всех отраслях, за исключением электроэнергетики, подчеркивает ЦБ. Наиболее заметно увеличились издержки у предприятий торговли, транспортировки и хранения.

"Среди основных причин - удорожание сырья, материалов и комплектующих на фоне ослабления рубля, а также существенный рост стоимости горюче-смазочных материалов и увеличение логистических издержек", - пояснил Банк России.

ЦБ обращает внимание на ускорение роста отпускных цен на продукцию (услуги) в августе по сравнению с июлем (наиболее существенное - в торговле автотранспортными средствами). В сельском хозяйстве впервые с августа 2022 года отмечался рост текущих цен. Большинство предприятий связывали рост текущих цен с изменением курса рубля.

Текущие оценки компаний по производству в августе снизились второй месяц подряд и впервые с февраля 2023 года перешли в отрицательную зону. Их уменьшение наблюдалось практически во всех отраслях, наиболее существенное - в добыче полезных ископаемых и оптовой торговле. Среди ограничивающих выпуск факторов компании назвали нехватку персонала (в большей степени рабочих специальностей), значительный рост производственных издержек и удлинение сроков поставок из-за сложностей с логистикой.

Текущие оценки предприятий по спросу на продукцию (услуги) в августе были ниже июльских значений как в целом по экономике, так и в большинстве отраслей. Заметное сокращение спроса отметили предприятия транспортировки и хранения (там оценки перешли в отрицательную зону впервые с апреля 2023 года). Самые высокие оценки по спросу сохранялись среди производителей инвестиционных товаров.

Банк России
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