Заявление Банка России: Экономика оправдывает инфляционные ожидания

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Банк России открыл новый период в денежно-кредитной политике не без помпы: ключевая ставка повышена сразу на 100 базисных пунктов (а были "на столе" и более радикальные предложения), а по-прежнему ястребиный сигнал и жесткий акцент на экономических дисбалансах и порождаемых ими проинфляционных рисках сулят скорое продолжение движения вверх.

Перед июльским опорным заседанием совета директоров ЦБ сложилась довольно нестандартная ситуация: консенсус указывал на повышение ставки шагом в 50 б.п., при этом многие аналитики допускали и 75, и 100 пунктов – такие варианты стали особенно популярны в прогнозах после публикации в начале "недели тишины" свежей сводки о динамике инфляционных ожиданий. В преддверии заседания совета были раскрыты оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения: как следует из опроса "инФОМ", в июле они выросли до 11,1% с 10,2% в июне. Но и после этого базовым вариантом все же были 50 б.п., а в итоге ЦБ, как следует из слов Эльвиры Набиуллиной, предметно такой шаг даже не рассматривал.

"Искать количественные/логические цепочки в комментариях и цифрах ЦБ становится все сложнее", - написал в своем комментарии по итогам совета Дмитрий Полевой из "Локо-Инвеста". Июльские 100 б.п., по его мнению – это по сути плата за продление паузы в июне, когда действующие сейчас на курс и инфляцию факторы уже в целом вполне сложились.

Регулятор смотрит на ситуацию иначе – впрочем, вряд ли стоило ожидать, что спустя месяц с небольшим после предыдущего совета ЦБ назовет свое решение ошибочным. И в пресс-релизе по итогам совета Банк России сполна отразил те изменения, которые его видение ситуации претерпело за этот период. И связаны они вовсе не с поворотами политической повестки: ЦБ по сути существенно модифицировал свой взгляд на ситуацию в экономике.

Экономика не справляется с растущим внутренним спросом, в особенности с учетом дефицита трудовых ресурсов (мотив ограничений со стороны рынка труда в заявлении усилен и поднят в первый абзац).

"Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике", - говорится в заявлении.

"Увеличение инфляционного давления связано прежде всего со спросом. В период восстановительного роста экономики спрос поддерживался главным образом госсектором, и спрос со стороны государства остается высоким. Потребительский спрос был сдержанным вплоть до конца прошлого года. С начала текущего года он усилился, в том числе благодаря росту зарплат и потребительской уверенности, а в II квартале дополнительно ускорился из-за быстрого расширения кредитования. Когда спрос начинает устойчиво превышать возможности наращивания предложения, это неизбежно выливается в рост цен, ведь компании не могут мгновенно запускать новые производства и находить для них дополнительную рабочую силу", - развила ключевую мысль заявления на пресс-конференции по итогам совета Эльвира Набиуллина.

Угадай решение

Каждый раз решение ЦБ изменить ставку вразрез ожиданиям рынка обнажает давнюю проблему коммуникации. В этот раз аналитики тоже пытались понять истинные причины, побудившие регулятора выбрать широкий шаг повышения ставки. Некоторые эксперты предположили, что ЦБ таким шагом нагоняет упущенные решения. Банк России проблем здесь, как обычно, не видит: сигналы он посылал, рынок их заранее учел, подтверждение - отсутствие выраженной реакции в ОФЗ.

"ЦБ РФ сделал очень резкий шаг, повысив ключевую ставку на 100 б.п. - до 8,5%, что расходится с более умеренными ожиданиями рынка, который ждал ее повышения на 50 б.п.", - отмечают аналитики Альфа-банка.

Пресс-релиз обосновывает необходимость повышения ставки, однако не объясняет выбор в пользу шага в 100 б.п., подчеркивают эксперты. "Хотя мы согласны с тем, что для сохранения контроля над инфляцией требуется повышение ставки, столь резкий шаг ЦБ РФ выглядит неожиданным", - подчеркивают аналитики.

Они напоминают, что всего лишь три месяца назад, в апреле, Банк России понизил свой прогноз по инфляции на 2023 год с диапазона 5,0-7,0% до диапазона 4,5-6,5%. Сужение интервала по инфляции до 5,0-6,5% на июльском заседании не выглядит очень существенным изменением в перспективе этого года и, следовательно, не объясняет причину, которая стоит за решением повысить ставку на 100 б.п., считают эксперты Альфа-банка. Они также не видят логики в акценте на таком аргументе, как повышение инфляционных ожиданий населения в июле.

"Мы считаем, что существенное повышение ставки является реакцией ЦБ РФ на значительное ослабление курса рубля, которое происходило с конца июня. Складывается впечатление, что эффект переноса не является линейной функцией, и как только рубль пробил отметку 80 руб./долл., инфляционные риски, связанные с эффектом переноса, сильно возросли, вызвав рост опасений ЦБ", - подчеркивают аналитики Альфа-банка. При этом они отмечают, что такая резкая реакция регулятора противоречит предыдущим его комментариям, согласно которым ослабление рубля было связано с постепенным ухудшением торгового баланса РФ и является предсказуемым. Поэтому, хотя ослабление курса рубля с середины июня является рыночным триггером в пользу решения повысить ставку на 100 б.п., эксперты считают, что этот шаг основан на беспокойстве по поводу "перегрева" российской экономики.

"ЦБ вынужден действовать с опережением, косвенно признавая ошибку с неповышением ставки в июне", - пишет Дмитрий Полевой.

Эльвира Набиуллина заявила, что посланные в июне сигналы о возможном повышении ставки рынок учел. "Мы и в прошлый раз говорили и сигнализировали, что повышение ставки вероятно. Нам нужно было и больше получить информации, и мы видим сейчас, что инфляция, прежде всего, в ее устойчивых компонентах ускоряется, инфляционные ожидания выросли и динамика курса - я уже говорила обо всех факторах, которые мы принимали во внимание для того, чтобы принять то решение, которое приняли. Надо сказать, кстати, рынок на этот сигнал уже среагировал между нашими заседаниями", - сказала она на пресс-конференции.

Оценка ситуации с экономикой и инфляцией у рынка и ЦБ похожа, но функция реакции от заседания к заседанию внутри Банка России сильно меняется, отмечает Полевой. "В июне сохранение ставки при обсуждаемом диапазоне 25-75 б.п. (зачем тогда обсуждать повышение, если все хорошо?), а теперь сразу 100 б.п. (почему сразу так много при отсутствии драматических изменений в балансе рисков?)", - задается вопросом аналитик.

По его мнению, прогнозы ЦБ по экономике базируются исключительно на вере в российского потребителя. "При этом мы не нашли в числе аргументов ЦБ еще один - снижение экспорта может вести не только к меньшему торговому сальдо и ослаблению рубля, но и росту поставок на внутренний рынок и снижению инфляционного давления. Тут ЦБ смотрит только на проинфляционные риски, но и есть и другие эффекты", - отмечает эксперт.

Евгений Кошелев из Росбанка пишет, что решение ЦБ повысить ставку сразу на 100 б.п. не вышло за спектр возможных сценариев в условиях сформовавшихся условий в экономике и на финансовых рынках. "Более того, решение дополнено серьезным пересмотром прогнозов экономической динамики на 2023 год", - отмечает он.

Регулятор, по его мнению, сигнализирует о рисках перехода от восстановительной фазы экономики к более яркой экономической экспансии, в условиях которой скорость изменения и размер равновесной ставки могут вырасти.

Кошелев обращает внимание на то, что ЦБ стал больше внимания уделять именно прогнозу рисков отклонения инфляции от цели и экономических условий, нежели фактическим данным.

"Банк России подтвердил намерение вернуть инфляцию к целевым 4% в 2024 году. Поэтому Центробанку необходимо действовать уже сейчас, поскольку решения по ставке действуют на инфляцию с лагом в 3-6 кварталов", - считает Михаил Васильев из Совкомбанка.

"Повышение ключевой ставки на 100 б.п. – до 8,5% превысило наши ожидания и консенсус аналитиков", - отмечают Софья Донец и Андрей Мелащенко из "Ренессанс Капитала".

"В условиях перегрева рынка труда и быстрого экономического роста Центробанк принял решение действовать энергично. Инвесторам стоит учитывать, что вследствие дальнейшего роста ставки повысятся доходности ОФЗ на коротком участке кривой", - считает Сергей Коныгин из ИБ "Синара".

Прогноз по средней ключевой ставке на 2023 составляет 7,9-8,3% (7,3-8,2% в апреле), на 2024 год - 8,5-9,5% (6,5-7,5% ранее), что предполагает уровень ключевой ставки в 8,5-10,5% к концу 2023 года и 8,5-10,0% в 2024 году, причем средняя точка прогноза соответствует повышению ставки до 9% к концу года и сохранению ее на этом уровне в 2024 году, отмечает Полевой из "Локо-Инвеста".

"Поэтому и дальнейшие действия покрыты мраком - мы знаем, что вверх, но дальше вопросы. Возможно, угадывание сработает лучше - на сентябрь закладываем +25-50 б.п. В части ставки - обращает на себя и резкое повышение диапазона на 2024 год - если раньше было возможно смягчение, то теперь он повышен сразу на 200 б.п. ЦБ по-прежнему говорит, что исходит из официальных бюджетных прогнозов на 2024-2025 годы, но про них давно можно забыть, и, возможно, ЦБ заранее закладывается (со ставкой) на заметное ухудшение бюджетных параметров уже сейчас?", - написал эксперт в обзоре.

Регулятор прогнозирует среднюю ключевую ставку до конца 2023 года на уровне 8,5-9,3%. Центр этого диапазона подразумевает повышение ставки на 50 б.п. в сентябре и 25 б.п. в октябре, отмечают экономисты "Ренессанс Капитала".

Они считают, что Банк России в рамках двух последующих заседаний может повысить ставку еще на 50-100 б.п. "При прочих равных, с учетом ожидаемого нами снижения инфляционного давления в конце года, это может подразумевать завершение цикла ужесточения ДКП на уровне 9,0-9,5%. В нашем базовом сценарии окно возможности для снижения ключевой ставки может открыться уже во втором квартале 2024 года. Повышение ставки осенью определит масштаб для возможного снижения в 2024 году. С учетом нашего прогноза по инфляции ставка может быть снижена до 6,5-7,0% по итогам 2024 года", - пишут эксперты в обзоре.

Альфа-банк не исключает повышения ставки на заседании 15 сентября. "Сегодняшнее резкое повышение ставки предполагает низкую терпимость ЦБ РФ к отклонению инфляции от цели, и, следовательно, не стоит исключать повышения ставки (на 25 или 50 б.п.) на заседании 15 сентября. Мы полагаем, что это решение будет зависеть от данных по инфляции; в данный момент мы считаем ставку на уровне 9,0% вполне приемлемой целью на конец текущего года", - подчеркивают эксперты.

Павел Бирюков из Газпромбанка полагает, что ЦБ в сентябре повысит ставку еще на 100 б.п. - до 9,5%, а затем возможна пауза до лета 2024 года.

Цифры покажут

Повысив ключевую ставку на 100 б.п., ЦБ увеличил прогноз по средней ключевой ставке до конца 2023 года до 8,5-9,3% с 7,1-8,6% в апреле. Прогноз по средней ключевой ставке в целом на 2023 год повышен до 7,9-8,3% с 7,3-8,2% в апреле.

Кроме того, ЦБ значительно повысил прогноз по траектории ключевой ставки на 2024 год - до 8,5-9,5% с 6,5-7,5%, на 2025 год - до 6,5-8,5% с 5,0-6,0%. Банк России также представил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год, ждет ее на уровне 5,5-6,5% - на этом уровне, как пояснила Набиуллина на брифинге, теперь находится оценка нейтральной ставки (ранее она составляла 5-6%).

Прогноз по инфляции на 2023 год ЦБ сузил до 5-6,5% с 4,5-6,5% в апреле. Банк России по-прежнему ждет возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году и нахождение ее на этом уровне в дальнейшем.

Банк России улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2023 году до 1,5-2,5% с 0,5-2,0% в апрельской версии прогноза. ЦБ также отметил, что восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2024 год Банк России сохранил в интервале 0,5-2,5%, на 2025 год ухудшил до роста в интервале 1,0-2,0% с 1,5-2,5%, в 2026 году ожидает рост в интервале 1,5-2,5%.

Банк России сохранил прогноз по цене на нефть марки Urals на 2023 год на уровне $55 за баррель, аналогичные ожидания - $55/барр. в отношении 2024 и 2025 годов оставлены без изменений.

Заявление от 21 июля

Совет директоров Банка России 21 июля 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых. Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Динамика инфляции. Инфляционное давление усиливается. Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличивается и показатель годовой инфляции. По оценке на 17 июля, годовой темп прироста потребительских цен возрос до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне.

Рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг. Это во многом является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства во многих отраслях, в том числе вследствие ограниченности свободных трудовых ресурсов. Также ускоряется перенос в цены произошедшего с начала 2023 года ослабления рубля.

Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. При этом в июле инфляционные ожидания населения выросли. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на 2023 и 2024 годы также увеличились, но на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Денежно-кредитные условия продолжили смягчаться. Несмотря на увеличение номинальных процентных ставок в отдельных сегментах финансового рынка, включая рынок ОФЗ, кредитная активность оставалась высокой как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Ипотечное кредитование ускорилось в том числе за счет рыночного сегмента. Высокими темпами в последние месяцы росло и необеспеченное потребительское кредитование.

Экономическая активность. По оценке Банка России, восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена. В дальнейшем темпы роста экономики будут постепенно приближаться к темпам, соответствующим траектории сбалансированного роста.

Сохраняется неоднородность тенденций в динамике экономической активности в отраслевом разрезе. Выпуск в большинстве секторов экономики, ориентированных на внутренний спрос, достиг или превысил докризисные уровни. В то же время рост выпуска в отраслях, ориентированных на экспорт, на текущем этапе в значительной мере сдерживается действием внешних торговых и финансовых ограничений.

Продолжается изменение структуры совокупного спроса. Все более значимый вклад в его динамику вносит внутренний спрос, частично замещающий внешний спрос. Уверенный рост внутреннего спроса происходит за счет как роста спроса государственного сектора, так и активизации потребительского спроса. При этом продолжает возрастать вклад бюджетной политики в увеличение внутреннего спроса, в том числе за счет расширения государственных инвестиций. Рост потребительской активности поддерживается высокими темпами кредитования, ростом реальных заработных плат и адаптацией населения к новой структуре предложения на товарных рынках.

Динамика внутреннего спроса способствует увеличению спроса на импорт. Рост импорта происходит в условиях снижения экспорта. Разнонаправленная динамика экспорта и импорта явилась основным фактором ослабления рубля с начала 2023 года. В ближайшие кварталы спрос на импорт будет подстраиваться к произошедшему ослаблению рубля.

Дальнейшие возможности роста производства в российской экономике все в большей мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица вновь обновила исторический минимум. Дефицит рабочей силы особенно сильно проявляется в регионах, где происходит значительный рост потребительской и деловой активности. При этом невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы являются дополнительным структурным ограничением.

С учетом новых данных по динамике экономической активности в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5-2,5% в 2023 году, 0,5-2,5% в 2024 году, 1,0-2,0% в 2025 году и 1,5-2,5% в 2026 году.

Инфляционные риски. На среднесрочном горизонте проинфляционные риски существенно усилились.

На текущем этапе основным проинфляционным риском является нарастающее отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Это может произойти в случае сохранения повышенного спроса со стороны государственного сектора при дальнейшей активизации потребительского спроса. В этих условиях расширение внутреннего спроса будет значимо превышать возможности расширения выпуска. В условиях же ограниченности свободных трудовых ресурсов рост производительности труда может сильнее отставать от роста реальных заработных плат.

Риском также являются высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям. С учетом этого перенос в цены уже произошедшего с начала года ослабления рубля может оказаться более выраженным, чем ожидается в базовом сценарии.

Значимые проинфляционные риски связаны и с влиянием геополитической напряженности на условия внешней торговли. Так, усиление внешних торговых и финансовых ограничений может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса. Кроме того, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов в результате внешних ограничений может привести к удорожанию импорта. Значимые краткосрочные проинфляционные эффекты может также иметь ухудшение перспектив роста мировой экономики.

В базовом сценарии Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут, и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

По итогам заседания совета директоров по ключевой ставке 21 июля 2023 года Банк России опубликовал среднесрочный прогноз.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2023 года. Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.

Заявление от 9 июня

Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Динамика инфляции. Показатель годовой инфляции перешел к росту с пониженного уровня по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен мая - октября 2022 года и увеличения текущего инфляционного давления. По оценке на 5 июня, годовой темп прироста потребительских цен составил 2,6% после 2,3% в апреле.

Текущие темпы прироста цен составляют около 4% (в пересчете на год). Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценкам Банка России, продолжают увеличиваться и приближаются к 4% (в пересчете на год). Рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг. Это во многом связано с восстанавливающимся потребительским спросом и постепенным переносом в цены произошедшего с начала 2023 года ослабления рубля.

Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. При этом сохраняется неоднородность тенденций в динамике ценовых ожиданий предприятий в отраслевом разрезе: в последние месяцы значимое снижение ценовых ожиданий в сельском хозяйстве сопровождалось их увеличением в торговле и обрабатывающей промышленности. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Денежно-кредитные условия, хотя и оставались в целом нейтральными, несколько смягчились. С момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке доходности ОФЗ, а также процентные ставки на кредитно-депозитном рынке существенно не изменились. Вместе с тем смягчились неценовые условия банковского кредитования. Это во многом связано с повышением банками оценок кредитного качества заемщиков. В условиях улучшения деловых и потребительских настроений это способствовало активному росту кредитования.

Кредитная активность оставалась высокой как в корпоративном, так и розничном сегменте. Ипотечное кредитование ускорилось в том числе за счет рыночного сегмента. С начала года также ускорились темпы роста необеспеченного потребительского кредитования. При этом сохранялся приток средств населения на текущие счета и депозиты в банках. Оживление потребительского кредитования и улучшение потребительских настроений свидетельствуют о дальнейшем снижении склонности населения к сбережению с повышенных значений.

Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Несмотря на сохраняющиеся сложности со стороны внешних условий, это поддерживает позитивные деловые настроения предприятий.

В то же время на текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике все в большей мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица вновь обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат.

В условиях перестройки экономики продолжается изменение структуры совокупного спроса. Все более значимый вклад в его динамику вносит внутренний спрос, частично замещающий внешний спрос. Потребительский спрос продолжает активно восстанавливаться. При этом в целом продолжает возрастать вклад бюджетной политики в расширение внутреннего спроса, в том числе за счет расширения государственных инвестиций.

Инфляционные риски. На среднесрочном горизонте баланс рисков еще больше сместился в сторону проинфляционных.

Значимые проинфляционные риски связаны с влиянием геополитической напряженности на условия внешней торговли. Так, усиление внешних торговых и финансовых ограничений может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса. Кроме того, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов в результате внешних ограничений может привести как к удорожанию импорта, так и к усилению ограничений на стороне предложения в российской экономике. Значимые краткосрочные проинфляционные эффекты может также иметь ухудшение перспектив роста мировой экономики, в том числе на фоне нестабильности на зарубежных финансовых рынках.

В базовом сценарии Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем.

Усиливаются проинфляционные риски со стороны рынка труда. Значительная нехватка рабочей силы может привести к отставанию роста производительности труда от роста реальных заработных плат.

Риском также являются высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям. В этих условиях перенос в цены уже произошедшего с начала года ослабления рубля может оказаться более выраженным, чем ожидается в базовом сценарии. Кроме того, ускоряющийся рост кредитования и значительное снижение нормы сбережения могут создать предпосылки для более быстрой активизации потребительского спроса, опережающей возможности расширения выпуска.

Дезинфляционным риском для базового сценария является сохранение высокой склонности населения к сбережению в условиях общей неопределенности, а также длительности привыкания населения к новой структуре предложения на потребительских рынках. Рост премии за риск в доходностях облигаций и кредитных ставках может дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия, сдерживая кредитную активность в экономике. Дезинфляционное влияние может оказать и более быстрая адаптация экономики, сопровождающаяся в том числе активным восстановлением импорта. В свою очередь значительные переходящие запасы урожая 2022 года могут оказать более выраженное понижательное воздействие на динамику цен в ближайшие кварталы.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.