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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ в 2023 году может превысить значение в 2% ВВП

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета РФ в текущем году может превысить плановое значение в 2% ВВП, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2-2,5% ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии", - сказал министр в интервью aif.ru, добавив, что "у нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года".

В январе-июне, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом 2,595 трлн рублей (план - 2,9 трлн рублей). По данным портала "Электронный бюджет", на 20 июля доходы бюджета РФ составляли 12,779 трлн руб., расходы - 16,420 трлн, дефицит - 3,642 трлн руб. Увеличение дефицита в начале года Минфин, в частности, объяснял опережающим финансированием ряда расходных статей в январе-феврале.

Силуанов и ранее отмечал, что в 2023 году возможны небольшие отклонения дефицита федерального бюджета от планового уровня в 2% ВВП, но говорил, что оно возможно в обе стороны.

В интервью глава Минфина подтвердил оценки, согласно которым по итогам года удастся выйти на базовый уровень нефтегазовых доходов.

"Сейчас видим, что удается выйти на 8 триллионов рублей (нефтегазовых - ИФ) доходов. Пока в ФНБ деньги не направлялись, только забираем оттуда, поскольку на нефтегазовые доходы влияют внешние ограничения. Но дело даже не в ограничениях, ведь мы все равно продаем не по потолку, а по рынку. Вопрос в своевременности поступления выручки в страну, роста стоимости доставки нефти", - отметил он.

Ситуацию с растущими ставками заимствований на внутреннем рынке госдолга Силуанов прокомментировал так: "Если бы дефицит бюджета был меньше, то и брать в долг столько не понадобилось бы - стоимость займов была ниже".

Антон Силуанов
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