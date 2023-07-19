Силуанов заявил, что расходы бюджета РФ в 2024 г. будут выше заложенных в законе на трехлетку

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ ожидает перевыполнение плана по ненефтегазовым доходам в 2023 и 2024 годах, расходы в следующем году также превысят уровень, заложенный в законе о бюджете на трехлетний период сейчас, объем превышения обсуждается, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Могут (превысить - ИФ) и превысят. Мы в правительстве обсуждаем сейчас (увеличение расходов - ИФ). У нас сейчас макроэкономика лучше. Видим, что в этом году с доходами будет получше, и в следующем получше, поэтому и расходы увеличатся", - сказал он, отвечая на вопрос, могут ли расходы бюджета в следующем году превысить объем, заложенный сейчас в законе о бюджете на 2023 г и плановый период 2024-2025 гг (29,433 трлн рублей).

Комментируя возможный объем превышения расходов над этой планкой, Силуанов отметил, что "в правительстве еще не обсудили все предложения по увеличению".

При этом министр сообщил, что ожидается "достаточно существенное" увеличение "по ненефтегазовым доходам в этом году и в следующем". Итоговая сумма роста расходов, по его словам, "в первую очередь" будет зависеть от превышения плана по доходам.

Силуанов также сообщил, что в следующем году планируется перераспределить порядка 450 млрд рублей расходов бюждета.

Говоря о том, ожидается ли отклонение от действующих параметров по уровню дефицита на 2024 год (1,4% ВВП в действующем законе о бюджете на трехлетку), министр сказал: "Параметры обсуждаем в зависимости от тех задач, которые будут стоять на следующий год".

Ранее Силуанов сообщил, что в 2023 году возможны небольшие отклонения дефицита федерального бюджета от планового уровня в 2% ВВП, причем в обе стороны.

"Экономика подвижна, дефицит тоже может чуть-чуть измениться. Но это как в одну, так и в другую сторону", - говорил он, отмечая, что в текущем году не видит каких-то особых рисков для исполнения бюджетных обязательств. "В целом мы выйдем на наши плановые задачи", - заявил он.

В части формирования бюджета на следующую трехлетку министр отмечал, что дополнительные средства потребуются. "Сейчас работаем как раз в правительстве, отрабатываем вместе с нашими коллегами по правительству наши задачи по мобилизации ресурсов. Да, деньги потребуются", - сказал он.

В июне Силуанов говорил о необходимости изыскивать средства на новые приоритеты государства внутри бюджета. По его словам, наращивать расходы, увеличивая налоги или дефицит, дальше уже некуда.

Замминистра финансов РФ Ирина Окладникова во вторник отмечала, что госдолг будет наращиваться в свете увеличения расходов бюджета.

"У нас сейчас уровень долга 22,8 трлн рублей, это 14,9% ВВП. Это пока наша безопасная граница. Хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы долг будем наращивать, это безнадежная ситуация, мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть - нужно поддерживать экономику, мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новых региона нуждаются в существенной поддержке. Поэтому мы будем наращивать долг, но будем стараться оставаться в безопасных границах", - сказала она.

По последним данным Минфина, ненефтегазовые доходы увеличились в январе-июне на 17,8% г/г и составили 8,999 трлн рублей. Динамика поступления оборотных налогов и налога на прибыль вышла в устойчиво положительную область - в том числе к уровню 2021 года.

В целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, отмечал Минфин.

В январе-июне, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом 2,595 трлн рублей (план - 2,9 трлн рублей). По данным портала "Электронный бюджет", на 15 июля доходы бюджета РФ составляли 12 трлн 664 млрд руб., расходы - 16 трлн 206,7 трлн, дефицит - 3 трлн 542,7 млрд руб.