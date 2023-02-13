В ФСВТС заявили, что переговоры с Индией по вертолетам Ка-226Т практически заморожены

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Индия пока не могут договориться об уровне локализации производства вертолетов Ка-226Т, переговоры практически заморожены, заявил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"К сожалению, переговоры с индийскими партнерами об уровне локализации производства вертолетов Ка-226Т практически заморожены. Как утверждает министерство обороны республики Индии, их не удовлетворяет тот уровень локализации, который предложен совместным предприятием", - сказал Дрожжов в ходе выставки Aero India 2023.

Он сообщил, что Россией переданы обновленные предложения, которыми предусмотрена 70%-ная локализация производства вертолетов в Индии.

"Ожидается решение индийской стороны о продолжении переговорного процесса", - сказал замглавы ФСВТС.

Он отметил, что при этом индийская корпорация HAL предлагает вооруженным силам Индии легкий многоцелевой вертолет собственной разработки, поэтому Минобороны страны рассматривает возможность закупки некоторого количества Ка-226Т в готовом виде, "однако конкретных решений пока нет".

"Относительно палубных вертолетов еще в июне 2018 года совместное предприятие "Индийско-российские вертолеты" в ответ на запрос Минобороны Индии на информацию передало предложение о поставке 111 вертолетов Ка-226Т в морской версии. Проведены технические консультации по уточнению технического облика вертолетов. Ожидаем решение индийской стороны о проведении тендера", - заявил Дрожжов.

Как сообщал "Интерфакс", межправительственное соглашение между Россией и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Однако контракт на 200 вертолетов Ка-226Т общей стоимостью $1 млрд до сих пор не заключен.

Согласно подписанному в 2015 году соглашению, холдинг "Вертолеты России" организует поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом из них не менее 140 машин будут произведены на мощностях совместного предприятия в Индии. Соглашение также предусматривает обслуживание, эксплуатацию, ремонт вертолетов и обеспечение их технического сопровождения.