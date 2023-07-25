Австралийская Newcrest ждет закрытия сделки с Newmont до конца года

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Руководство австралийской Newcrest Mining Ltd. ожидает закрытия сделки по слиянию с американской золотодобывающей корпорацией Newmont Corp. до конца 2023 года, сообщила пресс-служба компании.

Компания также отчиталась о росте производства золота и меди в четвертом квартале прошлого финансового года.

В апреле-июне 2023 года Newcrest произвела 556 187 тройских унций золота в апреле-июне против 509 637 унций годом ранее.

Производство меди повысилось до 34 978 тонн с 31 148 тонн.

Newmont и Newcrest договорились о сделке, ставшей крупнейшей в истории горнодобывающей отрасли, в мае. Newmont оценила стоимость Newcrest в 26,2 млрд австралийских долларов ($17,75 млрд).

Акции Newcrest подорожали на 0,1% на торгах в Сиднее во вторник. С начала года капитализация компании выросла на 28,4%.

В 2019 году Newmont купила золотодобытчика Goldcorp, объединенная компания стала крупнейшей в мире по производству золота. Активы группы расположены в Северной Америке, Южной Америке, Австралии и Африке.

Newcrest входит в топ-10 крупнейших золотодобытчиков мира. Компания владеет рудниками в Австралии, Папуа-Новой Гвинее, Канаде.