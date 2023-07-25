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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

Акционеры Polymetal утвердили совет директоров в действующем составе

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Акционеры Polymetal на годовом собрании во вторник утвердили совет директоров в действующем составе.

Как сообщила компания, в совет избраны и переизбраны CEO компании Виталий Несис, представитель крупнейшего акционера - группы "ИСТ" - Константин Янаков и независимые директора Евгений Коноваленко, Жанат Бердалина, Стивен Дашевский, Паскаль Перес и Ричард Шарко.

Также акционеры утвердили отчет компании, аудитора и т.д.

Вопроса о дивидендах на повестке дня не было. Совет директоров Polymetal еще в марте принял решение не рекомендовать выплату дивидендов за 2022 год.

Polymetal – крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).

Polymetal
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