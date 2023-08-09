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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Polymetal хочет вернуться к выплате дивидендов к концу года

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Polymetal хочет вернуться к выплате дивидендов к концу текущего года.

"Polymetal намерен сделать все возможное, чтобы выплатить дивиденды к концу года. Точное время и размер будут зависеть от полного восстановления продаж золота с российских активов", - заявил на телеконференции глава компании Виталий Несис.

Скорее речь идет о IV квартале, чем о III, добавил он.

В последний раз Polymetal платил дивиденды по итогам I полугодия 2021 года - $0,45 на акцию на общую сумму $213 млн.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).

Polymetal Виталий Несис ИСТ Александр Несис
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