Президент РФ заявил о признаках ускорения инфляции в стране

Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, отметил Путин

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в настоящее время умеренная, но есть признаки ускорения роста цен, важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы хорошо знаем, видим и основные риски для социально-экономического развития. Недавно разговаривали с председателем Центрального банка, разделяю эти позиции. Один из этих рисков - это рост инфляции. Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса. Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения", - сказал президент на совещании по экономическим вопросам.

"Здесь ведущая роль отводится правительству. Оно должно способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг, расшивке так называемых узких мест в логистике, энергетике, реальном секторе и так далее", - добавил Путин.

По оценке Банка России на 17 июля, годовой темп прироста потребительских цен возрос до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне. ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция в 2023 году составит 5-6,5% и вернется к 4% в 2024 году.

Банк России на заседании совета директоров 21 июля повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, отмечая усилившееся инфляционное давление. Это во многом является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства во многих отраслях, в том числе вследствие ограниченности свободных трудовых ресурсов. Также ускоряется перенос в цены произошедшего с начала 2023 года ослабления рубля.