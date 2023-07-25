Путин подтвердил прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2023 году выше 2%

Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время совещания по экономическим вопросам Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Экономика России в 2023 году, как ожидается, вырастет более чем на 2%, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник, тем самым подтвердив ранее называвшуюся главой правительства Михаилом Мишустиным оценку динамики ВВП по итогам года.

"Если за весь период, за весь 2022 год, ВВП сократился на 2,1%, то за январь-май текущего года вырос на 0,6%, причем от месяца к месяцу темпы ускорялись: по итогам мая до 5,4%. Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2%... Мы с председателем правительства говорили недавно, надеемся, будет больше 2%. И таким образом полностью этот рост отыграет прошлогоднее снижение", - сказал президент.

Он отметил, что в лидерах роста - обрабатывающая промышленность, строительство и розничная торговля.

О том, что рост экономики в этом году может превысить 2%, в начале июля сообщил премьер-министр на встрече с главой государства. "Сейчас у нас есть уверенность, в случае, конечно, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, то мы должны расти больше 2% за год", - сказал он.

Официальный прогноз Минэкономразвития по ВВП РФ был обновлен в апреле и предполагает рост в 2023 году на 1,2%, при этом министерство не исключало пересмотра ожиданий в сентябре с учетом положительных тенденций в экономике.

Банк России на прошлой неделе улучшил свой прогноз до 1,5-2,5% с интервала 0,5-2,0% в апрельской версии.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" в начале июля, также значительно улучшили свои ожидания по динамике ВВП: консенсус-прогноз на 2023 год предполагает рост на 1,7% (вместо повышения на 0,7% по опросу месяц назад).