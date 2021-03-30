Киви банк устранил почти все выявленные ЦБ нарушения

Регулятор разрешил банку возобновить часть операций

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Киви банк устранил почти все выявленные в ходе проверки ЦБ РФ нарушения, регулятор разрешил кредитной организации возобновить некоторые операции, следует из сообщения Qiwi.

"В настоящее время мы тесно сотрудничаем с ЦБ РФ по устранению выявленных недостатков и нарушений, устранению или сокращению введенных ограничений и считаем, что на дату настоящего пресс-релиза практически все выявленные ЦБ РФ нарушения были устранены. В результате такого сотрудничества ЦБ РФ разрешил нам возобновить платежи в пользу некоторых ключевых иностранных мерчантов и снял некоторые другие ограничения, введенные в декабре 2020 года", - говорится в сообщении группы.

Банк России по итогам проверки Киви банка ввел с 7 декабря 2020 года ограничения на ряд его операций. Предписание предусматривало приостановку или ограничение большинства видов платежей в пользу иностранных торговых компаний, а также денежных переводов на предоплаченные карты с корпоративных счетов.

"Ограничения, введенные ЦБ РФ, как ожидается, существенно снизят оборот нашей вертикали электронной коммерции и денежных переводов и, следовательно, негативно повлияли и будут продолжать оказывать негативное влияние на операционные результаты нашего сегмента платежных сервисов", - отмечает Qiwi.

Общее негативное влияние введенных ограничений на чистую выручку сегмента платежных сервисов за четвертый квартал 2020 года по МСФО составило от 500 млн рублей до 600 млн рублей.

Группа подчеркивает, что нет гарантий того, что будет какое-либо дальнейшее ослабление введенных ограничений или что они в конечном итоге не станут постоянными, в том числе путем принятия новых законов или нормативных актов.

"Мы считаем, что наложенные на нас ограничения были обусловлены в первую очередь эволюцией общего подхода ЦБ РФ к толкованию применимого регулирования электронных платежей и общими тенденциями к усилению контроля в области киберпространства и трансграничных платежей, которые мы наблюдаем в последнее время, а не конкретными выявленными недостатками", - заявила Qiwi.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 18,1 млн виртуальных кошельков и более 113 тыс. терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин.