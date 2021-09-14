Ограничения ЦБ не заставят "Открытие" спешно продавать акции Qiwi

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Ограничения, которые Банк России ввел для ряда операций Киви банка, и вынужденное сворачивание Qiwi букмекерского бизнеса не стали аргументами для быстрой продажи банком "Открытие" акций этой группы, сообщил РБК глава "Открытия" Михаил Задорнов.

"Не стали (эти сложности аргументами для продажи пакета Qiwi - ИФ). У нас нет необходимости делать это быстро. Мы смотрим наиболее интересные варианты, продолжаем эти варианты искать", - сказал он.

Банку "Открытие" принадлежит 13,7% голосов Qiwi.

ЦБ по итогам проверки Киви банка ввел с 7 декабря 2020 года ограничения на ряд его операций. Предписание предусматривало приостановку или ограничение большинства видов платежей в пользу иностранных торговых компаний, а также денежных переводов на предоплаченные карты с корпоративных счетов. В начале 2021 года ЦБ разрешил возобновить платежи в адрес некоторых ключевых зарубежных торговых партнеров и снял ряд других ограничений. В июне 2021 года срок ограничений Банка России истек.

Киви банк - оператор одного из двух действующих в России Центров учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). Оператором еще одного ЦУПИС выступает НКО "Мобильная карта". Эта компания с 1 сентября 2021 года по распоряжению президента, назначена единым центром учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов (ЕЦУП).

Предполагалось, что новый ЕЦУП заменит операторов ЦУПИС к концу сентября 2021 года.

Qiwi ранее заявляла, что планирует продолжить работу с букмекерским рынком: предоставлять финансовые решения для букмекерских контор и их клиентов. Группа еще в конце 2020 года рассматривала несколько сценариев развития ситуации с ЦУПИС и разработала план, который в среднесрочной перспективе позволит, по ее мнению, сгладить эффект от возможного закрытия этого направления.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 15,5 млн виртуальных кошельков и более 100 тысяч терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин, владеющий 66,6%.