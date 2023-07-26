Equinor сократила квартальную чистую прибыль в 3,7 раза

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Норвежская нефтегазовая Equinor ASA во втором квартале 2023 года снизила чистую прибыль в 3,7 раза, в том числе из-за падения цен на природный газ с рекордно высоких отметок 2022 года.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $1,829 млрд против $6,762 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали $2,21 млрд.

Скорректированная прибыль Equinor сократилась до $7,543 млрд по сравнению с $17,566 млрд во втором квартале прошлого года. Консенсус-прогноз, подготовленный самой компанией, предполагал $7,64 млрд.

Выручка упала на 37% и составила $22,87 млрд.

Добыча Equinor в минувшем квартале повысилась до 1,994 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 1,984 млн б/с годом ранее. При этом средняя цена реализации углеводородов упала на 34%, говорится в отчетности.

Компания сохранила размер квартальных дивидендов на уровне 30 центов на акцию и объявила о внеочередных дивидендах в размере 60 центов на акцию. Она также подтвердила намерения выплатить акционерам около $17 млрд в текущем году через дивиденды и выкуп собственных бумаг.

Equinor подтвердила прогноз, предполагающий капитальные затраты на уровне порядка $10-11 млрд в 2023 году и около $13 млрд в год - в 2024-2026 годах. По-прежнему ожидается, что добыча в текущем году будет примерно на 3% выше прошлогоднего объема.