Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:23

Equinor сократила квартальную чистую прибыль в 3,7 раза

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Норвежская нефтегазовая Equinor ASA во втором квартале 2023 года снизила чистую прибыль в 3,7 раза, в том числе из-за падения цен на природный газ с рекордно высоких отметок 2022 года.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $1,829 млрд против $6,762 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали $2,21 млрд.

Скорректированная прибыль Equinor сократилась до $7,543 млрд по сравнению с $17,566 млрд во втором квартале прошлого года. Консенсус-прогноз, подготовленный самой компанией, предполагал $7,64 млрд.

Выручка упала на 37% и составила $22,87 млрд.

Добыча Equinor в минувшем квартале повысилась до 1,994 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 1,984 млн б/с годом ранее. При этом средняя цена реализации углеводородов упала на 34%, говорится в отчетности.

Компания сохранила размер квартальных дивидендов на уровне 30 центов на акцию и объявила о внеочередных дивидендах в размере 60 центов на акцию. Она также подтвердила намерения выплатить акционерам около $17 млрд в текущем году через дивиденды и выкуп собственных бумаг.

Equinor подтвердила прогноз, предполагающий капитальные затраты на уровне порядка $10-11 млрд в 2023 году и около $13 млрд в год - в 2024-2026 годах. По-прежнему ожидается, что добыча в текущем году будет примерно на 3% выше прошлогоднего объема.

Equinor Норвегия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Усманов и партнеры решили исключить офшорных миноритариев из состава участников ХК "ЮэСэМ"

Danone деконсолидирует финансовые результаты актива в России

Расписки Qiwi упали в цене на 6,5% на корпоративных новостях

Расписки Qiwi упали в цене на 6,5% на корпоративных новостях

Visa увеличила квартальную выручку лучше прогноза

Visa увеличила квартальную выручку лучше прогноза

Киви банк временно ограничил вывод средств с электронных кошельков физлиц

Новым главой китайского ЦБ назначен Пань Гуншэн

Путин подтвердил прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2023 году выше 2%

Путин подтвердил прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2023 году выше 2%

Президент РФ заявил о признаках ускорения инфляции в стране

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });