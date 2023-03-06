Иностранные нефтегазовые компании получили почти $58 млрд убытков от обесценения активов в РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшие иностранные нефтегазовые компании в 2022 году списали со своих балансов в общей сложности около $58 млрд средств, связанных с их проектами в России, подсчитал "Интерфакс" на основе данных из отчетов компаний.

Британская BP plc, как один из крупнейших акционеров "Роснефти", отразила наибольший убыток - $25,52 млрд, списав инвестиции в российскую компанию и в совместные предприятия с ней - ООО "Харампурнефтегаз", ООО "Ермак Нефтегаз" и ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча". При этом BP все еще владеет этими активами. В декабре компания заявила, что продолжает искать покупателя на свою долю в "Роснефти" и активно маркетирует актив на рынке. При этом процесс выхода из активов осложняется и затягивается из-за международных санкций против России и ряда российских нормативных актов.

Второй в "рейтинге утрат" стала французская TotalEnergies, списавшая $14,8 млрд. На протяжении всего года связанный с российскими активами убыток компании рос. В первом квартале компания списала $4,095 млрд - в основном по инвестициям, связанным с проектом "Арктик СПГ 2", во втором квартале - $3,513 млрд, в связи с негативным влиянием международных санкций на стоимость доли в "НОВАТЭКе", в третьем компания признала обесценение прибыли с российских активов в размере $3,056 млрд, а в четвертом - списала $4,1 млрд в связи с деконсолидацией доли в "НОВАТЭКе".

Третье место по списаниям заняла Wintershall Dea AG, приняв решение о выходе из российских активов: этот шаг стоил ей 4,5 млрд евро. Изначально компания намеревалась продолжать участие в существующих проектах по разработке ачимовских залежей Уренгойского НГКМ ("Ачимгаз") и добыче природного газа на Южно-Русском месторождении ("Севернефтегазпром"), однако сочла это нецелесообразным после ряда решений российских властей, "аннулировавших" ранее существовавшую экономическую модель СП с "Газпромом". С учетом прочих списаний в основном в сегменте транспортировки газа связанный с Россией убыток Wintershall Dea в 2022 году составил 7 млрд евро.

В связи с этими потерями Wintershall Dea, ее главному акционеру - германской BASF - пришлось признать обесценение пакета акций дочерней компании на общую сумму 6,531 млрд евро.

Другой партнер "Газпрома" по СП - австрийская OMV, по словам ее главы Альфреда Штерна, признала обесценение активов на 2,5 млрд. Согласно отчету, из них 1 млрд евро приходится на списания по проекту "Северный поток 2", 1,03 млрд евро - на убытки от деконсолидации компании-оператора Южно-Русского газового месторождения "Севернефтегазпром" и трейдинговой "Газпром ЮРГМ Девелопмент". Остальные списания - 432 млн евро - связаны с другими операционными расходами. В целом компания осторожно комментирует планы по российским активам: несмотря на то, что изменившиеся условия ставят под вопрос целесообразность участия в СП, решение об их продаже пока не принято. Финансовый директор OMV Райнхард Флорей подчеркнул на итоговой пресс-конференции, что дееспособность австрийского акционера "ограничена российскими законами, и ни о какой транзакции сейчас и речи быть не может".

Британско-нидерландская Shell заявила о суммарном чистом убытке в размере $4,186 млрд от списания российских активов. Эта цифра включает в себя обесценения по проектам "Сахалин-2", "Салым Петролеум Девелопмент" и "Гыдан Энерджи" (два последних - бывшие СП с "Газпром нефтью", списания по кредитам для строительства "Северного потока 2", а также убытки, связанные с вынужденной продажей маркетинговых активов "Шелл нефть" "ЛУКОЙЛу". При этом, теоретически в следующих периодах Shell может отразить доход по салымскому и сахалинскому проектам, поскольку передача активов Salym Petroleum "Газпром нефти" позиционируется как продажа, а за невостребованную долю в "Сахалине-2" полагается денежная компенсация (за вычетом суммы ущерба, нанесенного действиями иностранного участника).

Exxon Mobil - единственная нефтегазовая компания, убытки которой от активов в России не увеличились к концу года. В первом квартале корпорация заявила о списании по СРП-проекту "Сахалин-1" в объеме $3,4 млрд. По итогам года сумма была пересмотрена и составила $2,3 млрд. Вместе с тем, российская сторона должна оценить стоимость невостребованной доли в СРП и начислить соответствующую компенсацию для Exxon на специальный счет типа "С" за вычетом суммы ущерба, нанесенного действиями иностранной компании. В частности, среди вычетов может оказаться налоговая задолженность Exxon Neftegas Ltd в размере 15,5 млрд рублей, решение о взыскании которой в феврале принял Южно-Сахалинский городской суд. Есть вероятность, что и факт полной остановки добычи на проекте по решению ENL будет включен в состав финансовых претензий со стороны России.

Норвежская Equinor отразила чистый убыток от списания активов в России на уровне $1,08 млрд в первом квартале и с тех пор оценку не меняла. из которых $251 млн связаны с основными средствами и нематериальными активами, а $832 млн - с инвестициями, учтенными по методу долевого участия. Компания относительно тихо покинула российский рынок, передав свои доли в совместных предприятиях и СРП российским партнерам: "Ангара Ойл" и "СевКомНефтегаз" были консолидированы "Роснефтью", а долю в Харьягинском СРП получила "Зарубежнефть".