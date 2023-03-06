Иностранные нефтегазовые компании получили почти $58 млрд убытков от обесценения активов в РФ
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшие иностранные нефтегазовые компании в 2022 году списали со своих балансов в общей сложности около $58 млрд средств, связанных с их проектами в России, подсчитал "Интерфакс" на основе данных из отчетов компаний.
Британская BP plc, как один из крупнейших акционеров "Роснефти", отразила наибольший убыток - $25,52 млрд, списав инвестиции в российскую компанию и в совместные предприятия с ней - ООО "Харампурнефтегаз", ООО "Ермак Нефтегаз" и ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча". При этом BP все еще владеет этими активами. В декабре компания заявила, что продолжает искать покупателя на свою долю в "Роснефти" и активно маркетирует актив на рынке. При этом процесс выхода из активов осложняется и затягивается из-за международных санкций против России и ряда российских нормативных актов.
Второй в "рейтинге утрат" стала французская TotalEnergies, списавшая $14,8 млрд. На протяжении всего года связанный с российскими активами убыток компании рос. В первом квартале компания списала $4,095 млрд - в основном по инвестициям, связанным с проектом "Арктик СПГ 2", во втором квартале - $3,513 млрд, в связи с негативным влиянием международных санкций на стоимость доли в "НОВАТЭКе", в третьем компания признала обесценение прибыли с российских активов в размере $3,056 млрд, а в четвертом - списала $4,1 млрд в связи с деконсолидацией доли в "НОВАТЭКе".
Третье место по списаниям заняла Wintershall Dea AG, приняв решение о выходе из российских активов: этот шаг стоил ей 4,5 млрд евро. Изначально компания намеревалась продолжать участие в существующих проектах по разработке ачимовских залежей Уренгойского НГКМ ("Ачимгаз") и добыче природного газа на Южно-Русском месторождении ("Севернефтегазпром"), однако сочла это нецелесообразным после ряда решений российских властей, "аннулировавших" ранее существовавшую экономическую модель СП с "Газпромом". С учетом прочих списаний в основном в сегменте транспортировки газа связанный с Россией убыток Wintershall Dea в 2022 году составил 7 млрд евро.
В связи с этими потерями Wintershall Dea, ее главному акционеру - германской BASF - пришлось признать обесценение пакета акций дочерней компании на общую сумму 6,531 млрд евро.
Другой партнер "Газпрома" по СП - австрийская OMV, по словам ее главы Альфреда Штерна, признала обесценение активов на 2,5 млрд. Согласно отчету, из них 1 млрд евро приходится на списания по проекту "Северный поток 2", 1,03 млрд евро - на убытки от деконсолидации компании-оператора Южно-Русского газового месторождения "Севернефтегазпром" и трейдинговой "Газпром ЮРГМ Девелопмент". Остальные списания - 432 млн евро - связаны с другими операционными расходами. В целом компания осторожно комментирует планы по российским активам: несмотря на то, что изменившиеся условия ставят под вопрос целесообразность участия в СП, решение об их продаже пока не принято. Финансовый директор OMV Райнхард Флорей подчеркнул на итоговой пресс-конференции, что дееспособность австрийского акционера "ограничена российскими законами, и ни о какой транзакции сейчас и речи быть не может".
Британско-нидерландская Shell заявила о суммарном чистом убытке в размере $4,186 млрд от списания российских активов. Эта цифра включает в себя обесценения по проектам "Сахалин-2", "Салым Петролеум Девелопмент" и "Гыдан Энерджи" (два последних - бывшие СП с "Газпром нефтью", списания по кредитам для строительства "Северного потока 2", а также убытки, связанные с вынужденной продажей маркетинговых активов "Шелл нефть" "ЛУКОЙЛу". При этом, теоретически в следующих периодах Shell может отразить доход по салымскому и сахалинскому проектам, поскольку передача активов Salym Petroleum "Газпром нефти" позиционируется как продажа, а за невостребованную долю в "Сахалине-2" полагается денежная компенсация (за вычетом суммы ущерба, нанесенного действиями иностранного участника).
Exxon Mobil - единственная нефтегазовая компания, убытки которой от активов в России не увеличились к концу года. В первом квартале корпорация заявила о списании по СРП-проекту "Сахалин-1" в объеме $3,4 млрд. По итогам года сумма была пересмотрена и составила $2,3 млрд. Вместе с тем, российская сторона должна оценить стоимость невостребованной доли в СРП и начислить соответствующую компенсацию для Exxon на специальный счет типа "С" за вычетом суммы ущерба, нанесенного действиями иностранной компании. В частности, среди вычетов может оказаться налоговая задолженность Exxon Neftegas Ltd в размере 15,5 млрд рублей, решение о взыскании которой в феврале принял Южно-Сахалинский городской суд. Есть вероятность, что и факт полной остановки добычи на проекте по решению ENL будет включен в состав финансовых претензий со стороны России.
Норвежская Equinor отразила чистый убыток от списания активов в России на уровне $1,08 млрд в первом квартале и с тех пор оценку не меняла. из которых $251 млн связаны с основными средствами и нематериальными активами, а $832 млн - с инвестициями, учтенными по методу долевого участия. Компания относительно тихо покинула российский рынок, передав свои доли в совместных предприятиях и СРП российским партнерам: "Ангара Ойл" и "СевКомНефтегаз" были консолидированы "Роснефтью", а долю в Харьягинском СРП получила "Зарубежнефть".
|Компания
|Сумма списаний по итогам года
|Активы, доля
|BP
|$25,52 млрд
|ПАО "Роснефть" (19,75%) ООО "Харампурнефтегаз" (49%), ООО "Ермак Нефтегаз" (49%) ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" (20%)
|TotalEnergies
|$14,8 млрд
|Арктик СПГ-2 НОВАТЭК (19,4%)
|Wintershall Dea
|7 млрд евро (около $7,5 млрд по курсу на 31.12.2022)
|ООО "Севернефтегазпром" (35%) ООО "Ачимгаз" (25,01%) Nord Stream Nord Stream 2
|Shell
|$4,18 млрд
|Sakhalin energy - СРП "Сахалин-2" (27,5%) Salym Petroleum Development (50%) "Шелл нефть" (более 400 АЗС в России, завод по производству смазочных материалов) Nord Stream 2
|OMV
|2,5 млрд евро (около $2,6 млрд по курсу на 31.12.2022)
|Севернефтегазпром (24,99%) Газпром ЮГРМ Девелопмент (1 привилегированная акция, дающая право на получение 99,9% чистой прибыли) Nord Stream 2
|Exxon
|$2,3 млрд
|Exxon Neftegas Ltd. - СРП "Сахалин-1" (30%)
|Equinor
|$1,08 млрд
|Харьягинское СРП (30%), "Ангара Ойл" (49%) "СевКомНефтегаз" (33,33%)