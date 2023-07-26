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Рыбопромышленники назвали незначительным для рынка запрет импорта рыбной продукции

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, который планирует ввести Россия, касается незначительной доли рынка, подсчитали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Запрет распространяется на продукцию под кодами ТН ВЭД 1604 и 1605.

Как сообщает ВАРПЭ, в 2021 году импорт этой продукции составил 65 900 тонн, из них только 2 317 тонн (3,5%) из недружественных стран. Суммарная стоимость импорта - $247,68 млн, из них $10,89 млн (4,4%) - недружественные страны.

"В целом же внутренний рынок пресервов и консервов оценивается в более 336 тысяч тонн, то есть на импортную готовую продукцию из недружественных стран приходится менее 1%. Таким образом, запрет коснется микроскопической доли рынка, что называется, на уровне статистической погрешности", - заявил через пресс-службу президент ВАРПЭ Герман Зверев.

По его словам, основную долю импорта из недружественных стран составляли готовые продукты и консервы из сардинелл, кильки и шпрот целиком или в кусках (но не фаршированные) из Латвии: в 2021 года их было поставлено 1 127 тонн, или 91,4% от общего импорта такой продукции. Потребность в этой продукции российские предприятия способны полностью закрыть, подчеркнул он.

Он добавил, что по некоторым позициям зависимость от импорта из стран ЕС была ощутима: "Но речь идет о нишевых рынках".

Например, в 2021 году на Италию пришлось 98,3% российского импорта (276 тонн) готовых продуктов и консервов из анчоусов целиком или в кусках, но не фаршированных, а также 37% (5 тонн) готовой или консервированной в оливковом масле сардины, целиком или в кусках, но не фаршированную. Или, например, на Исландию приходилось 64,9% поставок готовой или консервированной продукции из трески, целиком или в кусках - 349 тонн. Или 31,5% желтоперого тунца в растительном масле поставляла Италия (42 тонны). "Все это премиальный сегмент с очень незначительным финансовым потенциалом. Честно говоря, не вижу смысла в импортозамещении этого сегмента. Ни производственных, ни финансовых причин для перенацеливания на него российских предприятий нет", - считает Зверев.

Правительство 25 июля 2023 года опубликовало постановление, в соответствии с которым продукция под кодами ТН ВЭД ЕАЭС 1604 (готовая или консервированная рыба, икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы) и 1605 (готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные) дополняет перечень продукции, которая утверждена постановлением правительства РФ от 7 августа 2014 года в качестве подпадающей под российское продовольственное эмбарго.

Запрет вступает в силу через 7 дней после опубликования постановления.

ВАРПЭ Италия Правительство Исландия Латвия Герман Зверев
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