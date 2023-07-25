Кабмин РФ повысил пошлины на импорт вина из недружественных стран с 12,5% до 20%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Ввозные пошлины на вино из недружественных стран повышаются в РФ с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр.

Соответствующее решение утверждено правительством, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ. Оно принято в рамках реализации комплекса ответных мер на действия со стороны недружественных стран и будет действовать до конца 2023 года.

Принятое решение начнет действовать через семь календарных дней с даты опубликования постановления и до конца 2023 года.

Как сообщается в пресс-релизе, отечественные производители в настоящее время активно наращивают поставки своей продукции на внутренний рынок, потребители все чаще выбирают российское вино. В 2022 году производство вина в РФ увеличилось на 7 млн декалитров (дал) - с 43 млн до 50 млн дал. "Отраслевые эксперты прогнозируют сохранение положительной динамики производства российской винодельческой продукции и в 2023 году", - говорится в сообщении.

Увеличивается и площадь виноградников в плодоносящем возрасте. В последние годы их рост составлял в среднем около 2%. В 2022 году площадь составила 82,2 тыс. га, к концу 2023 года ожидается её увеличение на 2 тыс. га.

"Одновременно есть все условия для наращивания поставок винной продукции из дружественных и нейтральных стран, - говорится в сообщении. - Так, в прошлом году импорт тихих вин из Чили вырос в стоимостном выражении на 9%, из Армении - в 2,6 раза. Данные за первые четыре месяца 2023 года указывают на значительный потенциал для увеличения поставок южноафриканских вин. Таким образом, отечественное производство и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос".

Как заявил журналистам гендиректор "Дербентской винодельческой компании" Эмиль Омаров, предприятие к 2027 году планирует довести производство до 50 млн литров вина, что в пять раз больше, чем в 2022 году. В настоящее время в собственности компании находится более 1,1 тыс. га виноградников, в планах - увеличение до 3 тыс. га к 2027 году.

"Рост урожайности винограда и увеличение производственных мощностей позволяют нашей компании ежегодно наращивать объемы производства вина на 8-10 млн литров", - сказал он, подчеркнув, что не видит предпосылок для резкого роста цен на российское вино.

Между тем в Ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" повышение пошлин на импорт вина считают "только первым шагом, после которого необходимо продумать дальнейшие шаги по ограничению ввоза в РФ дешевых низкокачественных вин".

Как отмечает это объединение, рост площадей под виноградом в РФ в текущем году "становится, скорее, проблемой, чем положительным фактором". "По информации ассоциации, продажи вина у производителей упали на 20% и более. У некоторых более чем на 30%. Это означает, что самыми пострадавшими окажутся виноградари, которые, во-первых, вынуждены снижать цены, а во-вторых, даже по сниженным ценам не смогут продать весь виноград, так как у виноделов не освобождены емкости", - говорится в комментарии ассоциации.