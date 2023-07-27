Выдача разрешений на импорт запрещенной рыбной продукции прекратится 31 июля

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 31 июля 2023 года приостановит выдачу разрешений на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов, произведенной в странах, на которые распространяется российское продовольственное эмбарго.

Речь идет о продукции под кодами ТН ВЭД 1605 (готовая или консервированная рыба, икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы) и ТН ВЭД 1605 (готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные).

Эту продукция постановлением правительства от 20 июля 2023 года была включена в перечень продукции, попадающей под продэмбарго от 7 августа 2014 года.

Эмбарго было введено президентским указом 6 августа 2014 года в ответ на санкции за Крым. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина, с декабря 2020 года - Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщает Россельхознадзор, отмечается снижение грузопотока готовой рыбной продукции из этих стран. По данным информационной системы ФГИС "Аргус", в 2021 году было ввезено 1 704 тонны готовой рыбопродукции, в 2022 году - 563 тонны, в 2023 году этот показатель составил 290 тонн.

"Служба регулярно проводит мониторинг поступающей рыбной продукции и принимает соответствующие меры в случае выявления несоответствий. Снижение объемов поставок также обуславливается принятием мер Россельхознадзора, таких, как усиленный лабораторный контроль и введение ограничений в отношении предприятий-производителей при выявлении нарушений, - говорится в сообщении. - Так, с 2021 года было выявлено 9 случаев несоответствий/нарушений в готовой рыбной продукции, поступающей из указанных стран. Например, обнаружено превышение допустимого уровня мышьяка в рыбных консервах из Хорватии, бактерии групп кишечной палочки в пресервах из Эстонии, отсутствие ДНК горбуши в лососевом паштете из Словении".