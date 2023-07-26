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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Цены производителей на бензин в РФ с начала года выросли почти в два раза

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в РФ в июне 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 13,3% после того, как увеличились на 18,7% в мае, повысились на 9,7% в апреле, на 35,6% в марте и на 3,6% в феврале, говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В январе 2023 года цены производителей на бензин в РФ снизились на 7,6%, в декабре 2022 года - выросли на 3,5%.

С начала года цены производителей на бензин выросли в 1,9 раза, сообщило статистическое ведомство.

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Наиболее подорожали в июне у производителей марки бензинов от АИ-81 до АИ-92 - на 15,4%. Цена на бензины от АИ-93 до АИ-95 выросла на 12,6%, от АИ-96 до АИ-98 - на 12,2%.

Потребительские цены на бензин автомобильный в июне 2023 г. в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 2 раза (в июне 2022 г. - в 3,4 раза). В июне потребительские цены на бензин, как сообщалось ранее, выросли относительно предыдущего месяца на 1,6%.

Цены производителей на дизельное топливо в июне 2023 года повысились по сравнению с маем на 1,5% (потребительские при этом поднялись на 0,3%).

В июне 2023 года по сравнению с маем цены производителей на нефть уменьшились на 6,8% (по сравнению с декабрем 2022 г. увеличились на 15,4%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом увеличились на 1,9% (по сравнению с декабрем 2022 г. - на 8%).

В целом в июне 2023 года цены промышленных производителей в РФ не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, сообщал ранее Росстат.

Росстат бензин
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