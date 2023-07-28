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Цена бензина в США достигла максимума за восемь месяцев

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Цены на бензин в США достигли максимума за восемь месяцев, и эксперты не ожидают изменения повышательной тенденции в ближайшее время - в пик летнего сезона вождения, сообщает MarketWatch.

Средняя цена автомобильного топлива в стране в четверг превышала $3,71 за галлон, что является самым высоким уровнем с 17 ноября, по данным Oil Price Information Service.

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За последний месяце бензин подорожал примерно на 4%. Тем не менее, цены остаются ниже среднего показателя прошлого года ($4,3 за галлон) и меньше пиковой отметки в $5 за галлон, которая была зафиксирована в июне 2022 года, отмечает Американская автомобильная ассоциация (ААА).

Повышение стоимости топлива может быть связано с перебоями в работе НПЗ, полагает руководитель отдела анализа нефтяного рынка GasBuddy Патрик Де Хаан. Жара и другие негативные факторы повлияли на работу НПЗ в Техасе и Луизиане, что, по словам эксперты, типично для лета, когда заводы работают почти на полную мощность.

Котировки фьючерсов на бензин на бирже с начала текущего года выросли на 20%, по данным Dow Jones Market Data.

США бензин
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