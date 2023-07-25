РТС просит правительство о мерах по решению проблем ценообразования на топливном рынке

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Принципы ценообразования на рынке моторного топлива нарушены, нужны срочные меры для стабилизации ситуации, считает Российский топливный Союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка). Свое видение ситуации РТС изложил в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

РТС подчеркивает, что на данный момент оптовые цены на бензины выросли по отношению к прошлому году: по АИ-92 - на 55%, по АИ-95 - на 46%. При этом, цены в рознице увеличились только на 3,6%. В результате оптовые цены практически сравнялись с розничными, а в ряде регионов превысили их. Диспаритет оптовых и розничных цен приводит к убыточности АЗС.

"Рыночная ситуация 2023 года для розничных операторов моторного топлива оказалась даже более тяжелой, чем в 2021 году (когда топливный рынок переживал кризис - ИФ). Поскольку высокий уровень потребительской инфляции 2022 года (11,94%) и еще более высокий уровень промышленной инфляции привели к существенному росту операционных затрат розничных операторов, которые в настоящее время характеризуются цифрами 7-8 рублей на литр продаваемого топлива, но не отразились на росте розничных цен на моторное топливо в течении 2022 года, оставшимися практически на уровне 2021 года", - говорится в письме РТС.

Причины и следствия

Топливный союз поясняет, что рост биржевых ценовых индикаторов, к которым привязаны оптовые цены, вызван нарушением баланса спроса и предложения бензинов в основную сессию торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Предложение на биржевых торгах снизилось, что привело к падению объема продаж примерно на 12% по отношению к прошлому году. При этом в стране заметно повысился спрос на бензины, что связано, в частности, с ростом деловой активности, развитием внутреннего туризма, увеличением грузоперевозок, в т.ч. в восточном направлении.

Предложение бензинов снижается, отмечает РТС. Причины не только в остановках НПЗ на плановые ремонты, влияет наращивание поставок бензинов за рубеж из-за выгодной экспортной альтернативы, к которой привели падение курса рубля и корректировки расчета демпфирующих выплат в течение года (с 1 сентября ожидается дополнительное двукратное снижение демпфирующих выплат). РТС приводит данные ЦДУ ТЭК: экспорт бензинов К5 с начала 2023 года на данный момент увеличился на 41,5% (на 840 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле текущего года отмечен рост экспорта на 45,5 тыс. тонн, или на 55,3% год к году.

Кроме того, увеличивается экспорт топлив с нефтебаз, т.е. тех топлив, которые были поставлены на внутренний рынок с выплатой демпфера (так называемый "серый экспорт" - ИФ). Принимаемые правительством меры для пресечения такой деятельности, "к сожалению, не оказали ожидаемого влияния на снижение объемов указанного экспорта, который с начала года только растет и, по данным базы РЖД, уже составил более 200 тысяч тонн по бензинам и 380 тысяч тонн по дизелю", пишет РТС.

Дополнительным негативным фактором ухудшения экономической ситуации на топливном рынке РТС считает серьезное увеличение сроков доставки по железной дороге товара, приобретенного на бирже. "По данным ЦДУ ТЭК, в высоком уровне запасов товарных автомобильных бензинов (чуть менее 2 млн тонн) примерно треть составляет товар, находящийся в пути. С учетом того, что купленный на бирже товар оплачивается со 100% предоплатой, появление логистических проблем означает для покупателей - розничных операторов - дополнительное отвлечение оборотных средств и увеличение кредиторской задолженности со всеми вытекающими последствиями", - говорится в письме.

Предложения РТС

Российский топливный Союз предлагает премьеру рассмотреть ряд шагов, которые должны стабилизировать ценообразование на топливном рынке. В их числе меры налогового и таможенного регулирования, направленные на сохранение премиальности внутреннего рынка по отношению к экспортной альтернативе. При этом РТС призывает власти обеспечить "рост оптовых цен не выше уровня инфляции, аналогично розничным".

Кроме того, предлагается принять меры административного и таможенного регулирования для запрета экспорта автомобильных бензинов и дизтоплива компаниями, которые не являются производителями экспортируемых видов моторных топлив.

Также в числе предложений союза: повысить приоритетность перевозок моторных топлив железнодорожным транспортом; уменьшить до 3 и 5 процентов соответственно допустимый рост оптовых цен на бензины и дизтопливо относительно индикативной цены, при которой демпфер обнуляется; повысить нормативы биржевых продаж бензинов минимум до 15% для снижения волатильности биржевых ценовых индикаторов.

Ситуация на рынке

С января этого года биржевые цены на бензины демонстрируют почти безостановочный рост. Последние недели стоимость бензинов на СПбМТСБ бьет рекорд за рекордом. Федеральная антимонопольная служба направила письма девяти нефтяным компаниям с требованием увеличить объемы продаж топлива на бирже. При неисполнении этих требований служба грозит возбудить против нефтяников антимонопольные дела.

Регуляторы обсуждают различные меры стабилизации ситуации с ценами на бензин на бирже. Вице-премьер по ТЭК Александр Новак сообщил, что провел ряд совещаний на этот счет и надеется в ближайшее время выйти на конкретные решения. В понедельник вечером стало известно, что Новак поддержал предложения Минэнерго по ограничению количества экспортеров бензина, а ФАС предлагает повысить обязательный норматив продаж на бирже для бензина - 13% от производства, для дизельного топлива - 9,5%.

Между тем, на минувшей неделе Госдума приняла закон, который вносит изменения в налогообложение нефтяной отрасли и топливного рынка. Одним из ключевых изменений станет сокращение в два раза выплат нефтяным компаниям из бюджета демпфера по топливу с 1 сентября 2023 года до конца 2026 года. Кроме того, повышаются акцизы на бензин и дизельное топливо на 0,9% в 2024 и 2025 годах, в 2026 году - на 4% к новому предлагаемому уровню.