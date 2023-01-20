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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Nestle сменила руководителя российской "дочки"

Nestle сменила руководителя российской "дочки"
Фото: Сергей Русанов/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Швейцарская Nestle сменила руководителя ООО "Нестле Россия".

Как сообщается в ЕГРЮЛ, с 17 января генеральным директором российской "дочки" является Денис Войтюк. Он сменил на этом посту Марсиаля Роллана.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Nestle в России, Роллан возглавлял бизнес в РФ более шести лет. Войтюк назначен на должность генерального директора в связи с предстоящим выходом Роллана на пенсию. Ранее новый гендиректор занимал должность корпоративного директора по продажам "Нестле Россия".

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В РФ Nestle принадлежит семь производственных площадок. За годы работы в РФ компания инвестировала в производство $2,3 млрд. В 2020 году она объявила очередной инвестиционный план на 2021-2023 годы - почти 26 млрд рублей. Но в марте 2022 года компания сообщила что приостанавливает инвестиции и рекламу в России, а также поставки в РФ продукции, за исключением товаров первой необходимости, таких как детские питание, каши, специализированное питание и лечебные корма для домашних животных (в качестве примера продукции, которая больше не будет ввозиться в страну, компания назвала Nespresso - под этим брендом выпускаются капсульные автоматические кофемашины для дома и кофе-капсулы). Позже в том же месяце Nestle объявила, что будет продавать на российском рынке только базовые товары, в то время как выпуск таких брендов, как KitKat и Nesquik, будет приостановлен.

Как сообщалось, в 2021 году выручка ООО по РСБУ выросла на 14,4%, до 189,57 млрд рублей, чистая прибыль снизилась на 22,3%, до 7,49 млрд рублей. В 2021 году компания направила на выплату дивидендов и другие платежи по распределению прибыли в пользу собственников 7,64 млрд рублей (7,49 млрд рублей в 2020 году).

Nestle Россия
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