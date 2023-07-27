Квартальная прибыль Technip Energies сократилась на четверть

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года французская инжиниринговая компания Technip Energies получила чистую прибыль в 45,2 млн евро, что почти на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. К I кварталу показатель снизился на 44%, или 34,8 млн евро.

Выручка по итогам второго квартала составила 1,432 млрд евро - на 13% меньше год к году и на 2% больше квартал к кварталу. Операционная прибыль по сравнению с 2022 годом снизилась на 15%, до 78,2 млн евро.

Показатель EBIT упал на 15% в годовом исчислении - до 78 млн евро.

Объем заказов во втором квартале достиг 8,247 млн евро. Среди них - СПГ-проект North Field South (NFS) в Катаре. Также компания подготовит FEED (проектно-изыскательские и сметные работы) по улавливанию углерода для завода Vestforbraending в Дании, специализирующегося на получении энергии из отходов. Кроме того, Technip Energies заключила с Aramco контракт на управление проектом плана промышленного города Рас-Аль-Хайр.

Во втором квартале этого года компания окончательно вышла из проекта "Арктик СПГ 2".