Ритейлеры смогут до апреля 2024 г. продавать до 2% маркированной молочной продукции с нечитаемым кодом

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ритейлеры смогут до 1 апреля 2024 года продавать маркированную молочную продукцию с нечитаемыми кодами в объеме не более 2% от объема проданных за месяц товаров этой категории. Соответствующее постановление утверждено премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и размещено на официальном портале правовой информации.

"Если средство идентификации на молочной продукции не может быть технически распознано (считано) на кассе, то в этом случае организация розничной торговли в момент расчета за такую молочную продукцию может передать в информационную систему маркировки сведения о товаре и дате производства каждой единицы такой молочной продукции", - пояснили в пресс-службе Минпромторга РФ, выступившего инициатором утвержденной меры.

Принятая временная мера позволит доработать текущие процессы маркировки молочной продукции и снизить затраты добросовестных представителей бизнес-сообщества, рассчитывают в министерстве.

Государственная система маркировки "Честный знак" поэтапно вводится в молочной отрасли с июня 2021 года. С этой даты маркируются сыры и мороженое. С сентября началась маркировка молочной продукции со сроком годности более 40 суток, с декабря – с короткими сроками годности. С 1 сентября 2022 года стало обязательным сканировать коды маркировки на кассах и передавать документы через электронный документооборот.