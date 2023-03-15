Фермерам в РФ компенсируют 50% затрат на оборудование для маркировки молочной продукции

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Фермеры и сельхозкооперативы РФ получат компенсацию 50% средств, затраченных на покупку оборудования для маркировки молочной продукции. Их продукция подпадает под маркировку с 1 декабря 2023 года, сообщается в пресс-релизе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор госсистемы маркировки "Честный знак"), который будет софинансировать эти затраты.

"Мы понимаем, что даже небольшие расходы могут быть чувствительны для фермеров. Поэтому, учитывая социальную значимость и уязвимость данного сегмента, мы приняли решение на добровольной основе компенсировать фермерам 50% затрат на приобретение оборудования. Аналогичную программу мы уже запустили для производителей пива и пивных напитков. Она пользовалась большой популярностью у бизнеса: всего мы получили 250 заявок на участие в программе для производителей пива и пивных напитков", - сообщил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов в ходе круглого стола в Совете Федерации с участием сенаторов, депутатов Госдумы, представителей Минпромторга (его слова приведены в пресс-релизе ЦРПТ).

Совместно с интеграторами оператор разработал пять типовых комплектов оборудования для оснащения производств, начиная от ручного этикетирования небольших производственных партий и заканчивая решениями для автоматизированных и полуавтоматизированных линий и линий с типографским нанесением марки. Прием заявок на участие в программе будет с 1 апреля до 15 июля.

Согласно докладу Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина, в первый полный год после введения маркировки молочной продукции налоговые поступления и сборы в бюджеты всех уровней составили 29,8 млрд рублей, что на 32,4% больше, чем годом ранее. Это максимальный показатель за последние четыре года, уточняется в документе.

Так, поступления в виде налога на прибыль организаций выросли на 43,3% - с 11,1 млрд рублей в 2021 году до 15,9 млрд рублей в 2022 году, в виде НДФЛ - на 14,4%, с 12,1 млрд рублей до 13,9 млрд рублей соответственно. "Рост выручки и прибыли легальных производителей приводит к увеличению поступлений по налогу на прибыль, а также созданию новых рабочих мест в легальном секторе и, как следствие, к дополнительным поступлениям по налогу на доходы физических лиц", - сообщается в докладе.

Авторы документа считают, что введение маркировки не отразилось на стоимости молочной продукции. "Вклад данного фактора в рост себестоимости не может превышать 1%", - отмечается в докладе.

Государственная система маркировки "Честный знак" поэтапно вводится в молочной отрасли с июня 2021 года. С этой даты маркируются сыры и мороженое. С сентября началась маркировка молочной продукции со сроком годности более 40 суток, с декабря - с короткими сроками годности. С 1 сентября 2022 года стало обязательным сканировать коды маркировки на кассах и передавать документы через электронный документооборот.

Государственная система маркировки товаров "Честный знак" введена в России с 2019 года. Она также распространяется на упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. С 1 марта этого года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Проводится эксперимент по маркировке медицинских изделий.