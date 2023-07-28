Intel вернулась на прибыльный уровень во II кв., выручка компании превзошла прогнозы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, вернулась на прибыльный уровень во втором квартале 2023 года после двух убыточных кварталов.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в прошедшем квартале составила $1,48 млрд, или $0,35 на акцию, по сравнению с чистым убытком в $454 млн, или $0,11 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,13 против $0,28 на акцию годом ранее.

Квартальная выручка Intel снизилась на 15%, до $12,95 млрд с $15,32 млрд во втором квартале прошлого года.

Сама компания прогнозировала, что зафиксирует скорректированный убыток в $0,04 на акцию при выручке в $11,5-12,5 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем также ожидали скорректированный убыток в $0,04 на акцию, выручку - на уровне $12,12 млрд.

Выручка подразделения Client Computing Group (CCG, включает, в том числе производство процессоров для ПК), крупнейшего для компании, уменьшилась на 12% - до $6,8 млрд (прогноз рынка - $6,08 млрд).

В подразделении Data Center and AI (DCAI), ориентированном на решения для датацентров и искусственного интеллекта, выручка снизилась на 15%, до $4 млрд. Результат также оказался лучше среднего прогноза аналитиков в $3,8 млрд.

Доход Intel в сегменте сетевых и периферийных решений сократился на 38%, до $1,4 млрд (прогноз - $1,48 млрд).

Согласно прогнозу компании, в третьем квартале текущего года ее чистая прибыль составит $0,04 на акцию, скорректированная - $0,2 на акцию, выручка - $12,9-13,9 млрд. Аналитики в среднем прогнозируют скорректированную прибыль Intel в этом квартале на уровне $0,16 на акцию при выручке в $13,22 млрд.

Компания выплатит дивиденды в размере $0,125 на акцию по итогам второго квартала.

Акции Intel подорожали на 8,1% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 30,7%.