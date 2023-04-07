Intel остается самым дорогим брендом в сфере полупроводниковых компонентов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp. сохраняет лидерство среди самых дорогих брендов сферы производства полупроводниковых компонентов в мире, однако ее догоняет Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC, свидетельствует рейтинг консалтинговой компании Brand Finance.

Стоимость бренда Intel оценивается в $22,9 млрд, причем за год она снизилась на 10%. Бренд TSMC за год подорожал на 5% и в настоящее время оценивается в $21,6 млрд.

Broadcom стал самым быстрорастущим брендом в отрасли в последнем рейтинге Brand Finance, его стоимость увеличилась на 29%, до $8,2 млрд. Второе место по темпам роста - 21% - занимает американская Analog Devices, стоимость ее бренда достигла $1,9 млрд.

Третье место среди самых дорогих брендов сферы полупроводниковых компонентов занимает Nvidia Corp., четвертое - SK Hynix, пятое - Qualcomm Inc.. В десятку также входят Broadcom, Advanced Micro Devices Inc. (AMD), ASML Holding NV, Micron Technology и Texas Instruments.