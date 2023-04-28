Intel зафиксировала рекордный чистый убыток в I квартале

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, зафиксировала рекордный чистый убыток в первом квартале 2023 года на фоне сокращения спроса на ПК.

Для Intel это второй убыточный квартал подряд, причем компания не ожидает возврата к прибыли и в текущем квартале.

Как говорится в пресс-релизе Intel, ее чистый убыток составил $2,76 млрд, или $0,66 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $8,11 млрд, или $1,98 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Чистый убыток Intel превысил предыдущий рекорд в $687 млн, зафиксированный в четвертом квартале 2017 года, отмечает газета The Wall Street Journal. Однако он оказался меньше консенсус-прогноза опрошенных FactSet аналитиков, предусматривавшего убыток в $3 млрд, или $0,76 на акцию.

Скорректированный убыток, не учитывающий расходы на реструктуризацию и другие разовые факторы, составил $0,04 на акцию по сравнению с прибылью в $0,87 на акцию годом ранее.

Квартальная выручка Intel упала в 1,6 раза - до $11,72 млрд при среднем прогнозе рынка в $11,03 млрд.

Выручка подразделения Client Computing Group (CCG, включает в том числе производство процессоров для ПК), крупнейшего для компании, сократилась на 38% - до $5,8 млрд (прогноз рынка - $4,95 млрд).

В подразделении Data Center and AI (DCAI), ориентированном на решения для дата-центров и искусственного интеллекта, выручка упала на 39%, до $3,7 млрд. Результат также оказался лучше среднего прогноза аналитиков в $3,51 млрд.

Доход Intel в сегменте сетевых и периферийных решений уменьшился на 30%, до $1,5 млрд (прогноз - $1,66 млрд).

Валовая маржа в первом квартале упала до 34,2% c 50,4% годом ранее. В январе главный финансовый директор Intel Дэвид Зинснер предупреждал, что необходимость сокращения запасов ПК сократит этот показатель в январе-марте на 4 п.п.

В четверг главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер заявил о "видимых сигналах стабилизации рынка ПК", отметив, что "сокращение запасов продукции происходит в соответствии с ожиданиями".

Согласно прогнозу компании, во втором квартале текущего года ее чистый убыток составит $0,62 на акцию, скорректированный - $0,04 на акцию, выручка - $11,5-12,5 млрд. Аналитики в среднем ожидают, что Intel завершит этот квартал на безубыточном уровне (без учета разовых факторов) при выручке в $11,73 млрд.

Акции Intel подорожали на 5% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 13%.