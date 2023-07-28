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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Квартальная прибыль Mondelez выросла на четверть

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американская Mondelez International Inc., один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, во втором квартале 2023 года увеличила чистую прибыль на 28%, выручку - на 17% и повысила годовые прогнозы.

Чистая прибыль компании в апреле-июне выросла до $941 млн, или $0,69 в расчете на акцию, против $748 млн, или $0,54 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $0,76 в расчете на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $0,69 на акцию.

Выручка Mondelez поднялась до $8,51 млрд с $7,27 млрд при консенсус-прогнозе на уровне $8,22 млрд.

Компания повысила прогнозы роста скорректированной прибыли в расчете на акцию и органического роста выручки на текущий год до 12% с 10%.

Кроме того, компания анонсировала увеличение квартальных дивидендов на 10%, до $0,425 на акцию класса "А". Выплаты начнутся 13 октября, закрытие реестра акционеров назначено на 29 сентября.

С начала года капитализацияMondelez выросла на 8,6%, до $100,3 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 18,2%.

Mondelez International работает более чем в 160 странах. Компании принадлежат такие бренды, как Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls и другие.

Mondelez США
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