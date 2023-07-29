Россия продлила запрет на экспорт риса до конца 2023 года

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В России вводится временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы, ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года, сообщается на сайте правительства РФ в субботу.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Для вывоза риса и рисовой крупы предусмотрен ряд исключений. Запрет не будет распространяться на поставки этой продукции в государства - члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию", - говорится в постановлении.

В правительстве добавили, что "кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок".

"Временный запрет вывоза риса и рисовой крупы одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции", - говорится в документе.

В кабмине добавили, что это решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке.

В конце июня продлить запрет на экспорт риса до 31 декабря 2023 года предлагал Минсельхоз РФ.