Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса до конца 2023 года

Архивное фото Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает продлить запрет на экспорт риса до 31 декабря 2023 года.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте подготовки нормативно-правовых актов. Он предусматривает, что со дня вступления в силу документа в силу по 31 декабря 2023 года будет действовать временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой ТН ВЭД Евразийского экономического союза) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой ТН ВЭД) из Российской Федерации.

В настоящее время запрет действует до 30 июня 2023 года.

Соответствующее постановление правительства было подписано 30 декабря 2022 года. Ограничение не распространяется на поставки в страны ЕАЭС,

РФ запретила экспорт риса 1 июля 2022 года. Это ограничение действовало по 31 декабря 2022 года, затем было продлено. Оно было направлено на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой. Опасения были вызваны апрельской аварией на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае (основной производитель риса в стране), в результате чего производство риса в РФ снизилось до 797,6 тыс. тонн с 1,076 млн тонн в 2021 году. Это первый показатель ниже 1 млн тонн за последние годы. В 2020 году было собрано 1 млн 141,8 тыс. тонн, в 2019 году - 1 млн 098,7 тыс. тонн.

До аварии на гидроузле урожай 2022 года прогнозировался на уровне 1,1 млн тонн.