В Минсельхозе отметили, что урожайность зерна в РФ в этом году ниже прошлогодней

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Урожайность зерна в РФ в этом году ниже прошлогодней, сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ Роман Некрасов на летней конференции "Где маржа 2023" в четверг в Москве.

"Урожайность в этом году ниже прошлогоднего рекордного уровня. Но два раза рекорды повторять - это очень сложная процедура. Тем более что и рынок бы нам надо немножко стабилизировать, и доходность повысить", - сказал он.

Показатели урожайности он не привел.

Как сообщалось, в прошлом году она составила 32,3 ц/га с посевной площади.

По словам главы департамента, уборочная кампания в тех субъектах, где позволяет погода, проходит штатно. К настоящему времени собрано более 21 млн тонн зерна. "Нам удалось в целом выдержать структуру посевных площадей", - сообщил Некрасов.

Согласно его презентации, общая посевная площадь в РФ в этом году составила 82,1 млн га против 82 млн га в прошлом году. В том числе площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами увеличилась до 47,7 млн га с 47,5 млн га. В частности, посевы ярового зерна выросли до 29,986 млн га с 29,135 млн га, в том числе пшеницы - до 13 млн га с 12,774 млн га годом ранее. Посевы кукурузы на зерно увеличились до 2,935 млн га с 2,841 млн га, ярового ячменя - до 7,69 млн га с 7,314 млн га, гречихи - до 1,15 млн га с 1,125 млн га, риса - до 178,1 тыс. га со 176,6 тыс. га.

Посевы озимых на зерно под урожай текущего года сократились до 17,775 млн га с 18,377 млн га, в том числе пшеницы - до 16,044 млн га с 16,693 млн га год назад.

Эти данные не учитывают показатели по новым регионам РФ.

Как отметил Некрасов, аграриям в этом году удалось не только увеличить посевные площади, но "и дать всю необходимую технологическую норму по минудобрениям, по средствам защиты растений, использовать качественные семена". "И сегодня надеемся на хорошую погоду, что позволит нам сформировать достойный урожай, - сказал он. - Могу с уверенностью говорить, что урожай текущего года позволит выполнить показатели доктрины продовольственной безопасности и обеспечит достойный экспортный потенциал".

Как сообщалось, Минсельхоз в этом году прогнозирует сбор зерна в 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы. В прошлом году было собрано 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы.

Экспортный потенциал в текущем сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.) оценивается на уровне до 55 млн тонн (60 млн тонн в прошлом сельхозгоду).