"Инсайт" купил оператора аренды автомобилей, ранее работавшего под брендом Avis

Прежде актив принадлежал датчанам

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Группа "Инсайт" Авета Миракяна пополнила портфель активов, приобретенных у уходящих с российского рынка иностранных игроков.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, "Инсайт", получив разрешение властей, купил компанию "Билантлия". Это представленный более чем в 20 российских городах оператор краткосрочной и долгосрочной аренды автомобилей, ранее работавший в России под глобальными брендами Avis и Budget. С марта 2022 года компания сменила бренд - теперь это RexRent, но владельцы до недавнего времени были те же - датские Carirus ApS и Biler i Rusland A/S.

В "Инсайте" подтвердили завершение сделки по приобретению АО "Билантлия" у ряда юрлиц, отметив, что сделка "соответствует стратегическим планам" по развитию инвестиционной группы с разными компетенциями в лизинговой отрасли.

Выручка АО "Билантлия" в 2022 году сократилась до 853 млн рублей с 983 млн рублей в 2021 году, чистая прибыль составила 242,4 млн рублей.

Экс-гендиректор ПАО "ЭсЭфАй" Миракян вместе с партнерами создал группу "Инсайт" в 2022 году. Ему принадлежит 80% компании, по 4% - у Артема Астанина, Антона Баршта, Михаила Гонопольского, Алексея Комара и Давида Погосяна. Компания приобрела уже несколько кэптивных лизинговых операторов у международных компаний, ушедших из России, в том числе у Siemens и Deere & Co.