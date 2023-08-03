Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:00

VEON повысил прогноз о росте органической выручки до 16-19%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - VEON повысил прогноз по органической выручке на 2023 год и теперь ожидает роста показателя на 16-19%, говорится в квартальном отчете телекоммуникационного холдинга.

Ранее прогноз по росту органической выручки составлял 10-14%.

При этом компания сохранила прогноз по росту органической EBITDA на уровне 10-14%, а также по соотношению капзатрат к выручке (Capex Intensity) в диапазоне 18-20%.

В 2022 году органическая выручка VEON выросла на 14% - до $3,76 млрд, EBITDA составила $1,74 млрд, увеличившись год к году на 12,6%.

Veon
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

EPAM продал российское юрлицо ООО "Эпам Систэмз" группе Рексофт

ВСС сообщил о планах северокорейского перестраховщика Future Re Company прийти в Россию

"Ведомости" пишут, что падение рубля может вынудить Минфин отступить от бюджетного правила

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП РФ за I полугодие на 1,4%

Курс евро на "Мосбирже" достиг 103 рублей

Суд арестовал акции АО "Метафракс Кемикалс" по иску о незаконности его приватизации

Курс доллара на "Мосбирже" поднялся выше 94 рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });