VEON повысил прогноз о росте органической выручки до 16-19%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - VEON повысил прогноз по органической выручке на 2023 год и теперь ожидает роста показателя на 16-19%, говорится в квартальном отчете телекоммуникационного холдинга.

Ранее прогноз по росту органической выручки составлял 10-14%.

При этом компания сохранила прогноз по росту органической EBITDA на уровне 10-14%, а также по соотношению капзатрат к выручке (Capex Intensity) в диапазоне 18-20%.

В 2022 году органическая выручка VEON выросла на 14% - до $3,76 млрд, EBITDA составила $1,74 млрд, увеличившись год к году на 12,6%.