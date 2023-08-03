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Brent вернулась к росту, но пока торгуется ниже $83,3 за баррель

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок утром в четверг слабо повышаются. Днем ранее рынок продемонстрировал самое значительное более чем за месяц падение, несмотря на рекордное сокращение запасов топлива в США за минувшую неделю.

К 7:58 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,06 (на 0,07%), до $83,26 за баррель. В среду Brent подешевела на $1,71 (на 2%) - до $83,2 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,04 (на 0,05%), до $79,53 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,88 (на 2,3%) - до $79,49 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 17,049 млн баррелей - до 439,77 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики страны. Резервы бензина выросли на 1,48 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 796 тысяч баррелей.

Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 3,7 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей и дистиллятов - на 400 тысяч баррелей.

"Цены на нефть упали, поскольку макроэкономический фон убивает настроение", - сказал MarketWatch старший аналитик Oanda Эдвард Мойя, подразумевая, в том числе, снижение кредитного рейтинга США агентством Fitch. Также давление на нефтяной рынок оказывает сильный доллар, добавил он.

По словам ведущего нефтяного аналитика по Северной и Южной Америке Kpler Мэтта Смита, сочетание устойчивого экспорта нефти и активной работы НПЗ привело к самому резкому сокращению запасов нефти в США за всю историю наблюдений. "Пик летней нефтепереработки совпал с очень сильным экспортом в конце месяца, и в будущем не следует ожидать таких масштабных" изменений резервов, полагает он.

Brent WTI США
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