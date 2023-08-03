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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Brent подешевела до $83,1 за баррель

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются днем в четверг на фоне укрепления американского доллара.

К 14:02 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (на 0,12%), до $83,1 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели к этому времени на бирже NYMEXна $0,1 (на 0,13%) и составляет $79,39 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести других основных мировых валют, повышается на 0,1% в ходе торгов в среду, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.

Кроме того, инвесторы ждут заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) 4 августа, хотя он вряд ли порекомендует какие-либо изменения в политике добычи, пишет MarketWatch.

Аналитики ожидают от Саудовской Аравии продления до конца сентября добровольного сокращения нефтепроизводства на 1 млн баррелей в сутки.

Основатель и президент Rapidan Energy Group Боб Макнэлли сказал CNBC, что во втором полугодии нефть резко подорожает. По его словам, спрос на ресурс может вырасти на 1,8-1,9 млн б/с.

Brent WTI Саудовская Аравия Rapidan Energy Group ОПЕК США
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