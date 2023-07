Число увольнений в IT-компаниях мира превысило 216 тысяч с начала года

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - С начала 2023 года технологические компании уволили 216 328 сотрудников по всему миру, сообщает портал Layoffs.fyi, исследующий вопрос. Число уволенных увеличилось более чем в 8 раз с середины января, отмечает MarketWatch.

Данные говорят о том, что количество сокращений в техсекторе по итогам 2023 года значительно превысит показатель за прошлый год. С начала 2023 года 837 техкомпаний сократили 216 328 человек, тогда как за весь 2022 год 1 024 компании уволили 154,34 тысячи сотрудников, сообщает Layoffs.fyi.

На прошлой неделе Niantic Inc., создатель популярной игры Pokemon Go, анонсировал увольнение 230 сотрудников, а в конце июня о сокращении 150 рабочих мест объявила трейдинговая платформа Robinhood Markets.

В число техкомпаний, объявивших об увольнениях в этом году, входят американские Amazon.com Inc., Electronic Arts, Roku Inc., Palantir Technologies, Twilio Inc., DocuSign Inc., Salesforce Inc., Zoom Video Communications, eBay, Dell Technologies, PayPal Holdings, International Business Machines, Intel Corp., Microsoft Corp., Alphabet Inc., а также германская SAP и шведская Spotify Technology.