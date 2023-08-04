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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:49

Credit Agricole увеличил квартальную чистую прибыль на 24,7%, до рекорда

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года французский банк Credit Agricole зафиксировал рост чистой прибыли и выручки, при этом чистая прибыль обновила квартальный и полугодовой рекорды.

В апреле-июне чистая прибыль банка выросла на 24,7% и составила 2,04 млрд евро. В первом полугодии показатель взлетел на 48%, до 3,27 млрд евро. Оба абсолютных значения оказались максимальными за все время.

Квартальная выручка Credit Agricole увеличилась на 18,8%, до 6,68 млрд евро. Полугодовые доходы повысились на 14,2%, до 12,8 млрд евро.

Показатель достаточности основного капитала первого уровня (CET1) Credit Agricole на конец июня составил 11,6%, как и на конец марта.

Акции Credit Agricole дорожают на 4,1% на торгах в пятницу.

Credit Agricole Франция
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